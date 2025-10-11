最強のステップ力を発揮し「すばやさ＋10」を体現？できる【ニューバランス】軽量シューズが29%OFF！Amazonセール販売中
【ニューバランス】軽量シューズが29%OFF
■ニューバランス Fuelcell HESI LOW v2
Amazonセール特価：1万1667円(29%OFF)
Hesi Low はフルレングスのFuelCellミッドソールを搭載しており、足のボール部分から放射状に広がる新デザインのトラクションパターンを特徴。レスポンス性に優れたこの軽量シューズは、ゲームで最も素早い選手の急なカット、ストップ、加速から生まれる瞬時のチャンスと、数インチのスペースを活かせるようにデザインされている。
■フォクスセンスビジネスシューズ
Amazonセール特価：6580円(30%OFF)
「スニーカー感覚」で履けるハイブリッド・ビジネスシューズ。外回りでも疲れない！通気性、クッション性に優れ、抗菌効果もある。高コスパ、高評価、当店売れ筋No1！販売累計20万足突破の大人気ビジネスシューズ！
■クラークス ワラビー ゴアテックス
Amazonセール特価：3万899円(12%OFF)
CLARKSが誇るアイコニックアイテムWallabeeをGore-tex仕様にアップデート。1966年の発売当初から現代まで変わらない、包み込まれるような履き心地と、スタイルを選ばないクラシカルなデザインが特徴。雨や雪などの侵入を防ぐ防水耐久性と、汗などの水蒸気を発散させる透湿性の両機能を備えたGore-texは、どんな環境下でも快適な履き心地をキープ。またVibramソールを採用したことで、滑りやすい悪路などでも確かなグリップ力を発揮し安定性も備えています。完成されたディティールやデザインに最新ファブリックで実用性を加えた、ハイセンス且つハイスペックな1足。
■アルファインダストリーズミリタリージャケットN-3B
Amazonセール特価：2万3503円(33%OFF)
正式名称は、「ジャケットフライヤーズ男性用インターメディエートタイプMA-1」1958〜1959年、米国防省から軍用ジャケットの見直しを依頼された「ドブスインダストリーズ(アルファ社の前身)」が採用。アルファ社のMA-1は多くのパイロット、フライトクルーから支持を獲得。
■アディダスリュック
Amazonセール特価：4965円(44%OFF)
毎日の通勤通学や、ジムの行き帰りに便利なバックパック。外側に複数のポケットと、内側にはノートPC用スリーブを装備した、小物やギアを整理しやすい作りになっている。一日中快適に背負っていられる秘密は、LoadSpringストラップとエアメッシュのバックパネル。また荷重を安定させる、コンプレッションストラップも付いている。外側にシューズ用コンパートメントがあり、汚れたギアと他の物を分けて収納できる。この製品は、リサイクル素材を50%以上使用。製造された製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。
