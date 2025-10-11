MLBのポストシーズンは日本時間11日、ア・リーグ地区シリーズ第5戦が行われました。

マリナーズは2−2の延長15回、満塁の好機から4番のホルヘ・ポランコ選手がライトへのサヨナラタイムリーを放ち、劇的勝利。4時間58分の歴史的死闘を制して、イチロー氏や佐々木主浩氏が所属した2001年以来、24年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めました。すでにブルージェイズがヤンキースに3勝1敗で突破が決定。日本時間13日から4勝先取の戦いが始まります。

敗れたタイガースは、昨季のサイ・ヤング賞投手であるタリク・スクバル投手が7者連続三振のポストシーズンの連続三振記録をつくるなど、6回1失点13奪三振の快投。このシリーズは2勝3敗で敗退となりました。

日本時間12日はナ・リーグ地区シリーズ第5戦のブリュワーズとカブスの一戦を予定。ブリュワーズが本拠地で連勝スタートを飾りましたが、崖っぷちにカブスが本拠地で連勝し、逆王手をかけました。すでにリーグ優勝決定シリーズ進出を決めたドジャースと戦うのはどちらになるのでしょうか。

▽地区シリーズ結果

【ア・リーグ】

〈第1戦〉

ブルージェイズ 10−1 ヤンキース

タイガース 3−2 マリナーズ

〈第2戦〉

ブルージェイズ 13−7 ヤンキース

マリナーズ 3−2 タイガース

〈第3戦〉

ヤンキース 9−6 ブルージェイズ

マリナーズ 8−4 タイガース

〈第4戦〉

ブルージェイズ 5−2 ヤンキース

タイガース 9−3 マリナーズ

〈第5戦〉

マリナーズ 3×−2 タイガース

【ナ・リーグ】

〈第1戦〉

ブリュワーズ 9−3 カブス

ドジャース 5−3 フィリーズ

〈第2戦〉

ブリュワーズ 7−3 カブス

ドジャース 4−3 フィリーズ

〈第3戦〉

カブス 4−3 ブリュワーズ

フィリーズ 8−2 ドジャース

〈第4戦〉

カブス 6−0 ブリュワーズ

ドジャース 2×−1 フィリーズ

〈第5戦〉ブリュワーズ − カブス