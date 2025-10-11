【MLBポストシーズン】マリナーズが24年ぶりリーグ優勝決定シリーズ進出 延長15回の4時間58分激闘でタイガースにサヨナラ勝利 地区シリーズはブリュワーズとカブスの第5戦を残すのみ
MLBのポストシーズンは日本時間11日、ア・リーグ地区シリーズ第5戦が行われました。
マリナーズは2−2の延長15回、満塁の好機から4番のホルヘ・ポランコ選手がライトへのサヨナラタイムリーを放ち、劇的勝利。4時間58分の歴史的死闘を制して、イチロー氏や佐々木主浩氏が所属した2001年以来、24年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めました。すでにブルージェイズがヤンキースに3勝1敗で突破が決定。日本時間13日から4勝先取の戦いが始まります。
敗れたタイガースは、昨季のサイ・ヤング賞投手であるタリク・スクバル投手が7者連続三振のポストシーズンの連続三振記録をつくるなど、6回1失点13奪三振の快投。このシリーズは2勝3敗で敗退となりました。
日本時間12日はナ・リーグ地区シリーズ第5戦のブリュワーズとカブスの一戦を予定。ブリュワーズが本拠地で連勝スタートを飾りましたが、崖っぷちにカブスが本拠地で連勝し、逆王手をかけました。すでにリーグ優勝決定シリーズ進出を決めたドジャースと戦うのはどちらになるのでしょうか。
▽地区シリーズ結果
【ア・リーグ】
〈第1戦〉
ブルージェイズ 10−1 ヤンキース
タイガース 3−2 マリナーズ
〈第2戦〉
ブルージェイズ 13−7 ヤンキース
マリナーズ 3−2 タイガース
〈第3戦〉
ヤンキース 9−6 ブルージェイズ
マリナーズ 8−4 タイガース
〈第4戦〉
ブルージェイズ 5−2 ヤンキース
タイガース 9−3 マリナーズ
〈第5戦〉
マリナーズ 3×−2 タイガース
【ナ・リーグ】
〈第1戦〉
ブリュワーズ 9−3 カブス
ドジャース 5−3 フィリーズ
〈第2戦〉
ブリュワーズ 7−3 カブス
ドジャース 4−3 フィリーズ
〈第3戦〉
カブス 4−3 ブリュワーズ
フィリーズ 8−2 ドジャース
〈第4戦〉
カブス 6−0 ブリュワーズ
ドジャース 2×−1 フィリーズ
ブリュワーズ − カブス