「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡは公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「５回裏終了後の新イニング間イベント『全横浜で、ブチあがれ！！ ３６０°コレオグラフィー』 スタンドに『ＡＬＬ ＢＡＹＳＴＡＲＳ ブチあがれ！！』の文字が！」とつづり、青に染まったスタンドに描かれたコレオグラフィー（人文字）の写真を投稿した。

一塁側内野席からバックネット裏、三塁側内野席にかけて青地に白で「ＡＬＬ ＢＡＹＳＴＡＲＳ」の文字が。左翼席からバックスクリーンを挟んで右翼席にかけては「ブチあがれ！！」が描き出された。

投稿には「凄」「勝つぞ！！」「いいね」「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ」「かっこいいぜ」などと肯定的なコメントが。ただ、今回のファーストＳでは、通常はビジターエリアとなっていた左翼席が全て「ホーム指定席」として販売され、ビジターファンはグラウンドから普段より遠く離れた左翼ポール上部のウィング席のみに限定されたことに疑問の声も上がっていた。それだけに人文字についても「これもビジター席をウイング席にしたおかげ？」「ビジターウイング席はこれをやりたかったからか」「こんなのはファン感とかでやればいいのに……」「それよりレフトスタンドにビジター席を戻してください」「なんだか微妙な気持ち」というコメントもあった。