好き＆行ってみたい「千葉県の繁華街＆歓楽街」ランキング！ 2位「流山おおたかの森駅前エリア」、1位は？【2025年度調査】
街の灯りがともる繁華街や歓楽街は、その土地の文化や人の活気を感じられる特別な場所です。グルメや買い物、夜の雰囲気など、それぞれのエリアが独自の魅力を放ち、訪れる人を楽しませてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年10月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、千葉県の繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい『千葉県の繁華街＆歓楽街』」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「適度な自然も感じられそうで気持ちよく過ごせそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「最近発展している街のイメージがあり、駅近くに温泉があるとテレビで見たことがあり行ってみたいと思っていた」（30代女性／宮城県）、「繁華街としては自然の共存を意識しているため喧騒をまぬがれてる点がいい、静寂の中で落ち着いた食事ができたりと洗練されている繁華街の印」（50代回答しない／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「ショッピング施設、飲食店、カフェ、居酒屋など多数あるので、呑んだ後のご飯やカフェに行きやすいから」（40代女性／新潟県）、「千葉駅からすぐで交通が便利。飲み屋街やレストランが多く、地元グルメも堪能できます」（30代女性／大阪府）、「千葉県最大の歓楽街で、“千葉の歌舞伎町”とも呼ばれる繁華街」（60代男性／香川県）、「韓国食材店や韓国料理店が多数営業していて、焼肉の香りとネオンの光が交差して、夜の町を堪能できるから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
