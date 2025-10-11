½ÂÃ«¤ÇNCT DREAM¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÈDreamiez¡É¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ¤Ø¡ª¡¡ÌµÎÁ¤Î¥ì¥·¡¼¥È¼Ì¿¿µ¡¤âÅÐ¾ì
¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NCT DREAM¤Î¸ø¼°¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÈDreamiez¡Ê¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¥º¡Ë¡É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡ÖDreamiez¡Çs Dream Forest POP¡ÝUP¡×¤¬¡¢10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¡ÖLINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA¡×2³¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½¸¹ç»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤¿¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Ê¤É¥°¥Ã¥º°ìÍ÷
¢£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¹ç¾§ÃÄ¡É
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖDreamiez¡Çs Dream Forest POP¡ÝUP¡×¤Ï¡¢¡È¥É¥ß¡¼¥ê¡¼¥º¹ç¾§ÃÄ¤¬²Î¤¦¥É¥ê¡¼¥à¿¹¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÌµÎÁ¤Î¥ì¥·¡¼¥È¼Ì¿¿µ¡¤òÀßÃÖ¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ö¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖPVC¥Õ¥©¥È¥Õ¥©¥ë¥À¡¼¡×¤ä¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤È¥à¡¼¥É¤ò¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯É½¸½¤·¤¿7É¤¤ÎÆ°Êª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¡£1¿Í1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Ï2ÅÀ¤Þ¤Ç¡¢¥é¥ó¥À¥à¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Ï7ÅÀ¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Å¸³«¥°¥Ã¥º¤ÏÆ±Æü¤Î11»þ00Ê¬¤è¤ê¡ÖLINE FRIENDS SQUARE ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥í¥Õ¥È¡×4Å¹ÊÞ¡¢¡ÖHMV¡×4Å¹ÊÞ¡¢¡ÖSHIBUYA109°¤ÇÜÌîÅ¹¡×¤Ç¤â¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬½ç¼¡¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
