◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第１戦 ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）

巨人の山崎伊織投手が先発し、６回１０２球、５安打４失点、６奪三振で黒星を喫した。

山崎は初回を３者凡退に抑えたが、２回に先頭で迎えた４番・筒香に右翼席へのソロを献上。３回には１死二塁で１番・蝦名に左前適時打。さらに２死一、三塁からは４番・筒香に右翼線への適時打を浴びた。

２―３とした４回からは回をまたいで４者連続三振を奪うなど立て直した。しかし、６回には１死から４番・筒香に再び、左翼ポール直撃のソロを浴びた。

山崎は「もっと粘らないといけなかったですね、特に４点目は１点差のまま僕が次にバトンを渡さないといけなかったと思います」と反省。２被弾するなどした４番・筒香に対しては「（ホームランは）カウント悪くしてのゾーン内のスライダーと（カウント）２―３からの真っすぐ、タイムリーはインコース真っすぐ。最後の１本は打たれてはいけなかったです」と振り返った。

「なんとか本当に、先に点を取られたので、本当になんとか２点をとっていただいたところだったので、なんとしてもここから流れを切らないといけないってところだった」と言葉をつむいだ右腕。負ければ終わりの崖っぷちだが、味方へ思いを託した。