パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実選手（33）が2025年10月7日、自身のインスタグラムを更新。「日本・サウジアラビア外交関係樹立70周年、日本大使杯にご招待いただきました」と報告した。

「文化を学ぶことの喜びを感じました」

今回のイベントについて「貴重な経験を通して、改めて文化を学ぶことの喜びを感じました」「このような機会に恵まれたことをうれしく思います」とつづった角田選手。サウジアラビアでのオフショットとして、砂漠でジャンプする姿やサウジアラビアの伝統衣装を身に着けた写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真でのうち5枚目では、ドット柄の半袖とサイドに白いラインが入った黒いパンツを着用し、砂漠でジャンプする躍動感のある姿をみせた。7枚目の写真では、サウジアラビアの伝統衣装を着て、砂漠でラクダを前にポーズをとった姿も公開している。

この投稿には、「伝統衣装も似合ってます」「本当に何を着てもお似合いで綺麗です」「可愛すぎる〜」「綺麗です」「素晴らしい体験」といったコメントが寄せられた。