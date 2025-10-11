JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年10月10日、革新的衛星技術実証4号機として「イプシロンS」ロケットで打ち上げられる予定だった9機の衛星について、アメリカ企業Rocket Lab（ロケットラボ）の「Electron（エレクトロン）」ロケットで2025年度内に打ち上げる予定であると発表しました。

2025年11月〜12月と2026年1月〜3月の2回に分けて打ち上げへ

【▲ 振動試験を受ける小型実証衛星4号機（RAISE-4）のフライトモデル（Credit: JAXA）】

革新的衛星技術実証4号機は、大学・研究機関・民間企業などが開発したハードウェアに宇宙での実証の機会を提供する、JAXAの「革新的衛星技術実証プログラム」における4回目の実証機会です。

公募テーマは2022年6月〜7月にかけて募集され、以下の8つの部品・機器と8機の超小型衛星が選定されました。

小型実証衛星4号機（RAISE-4）に搭載される部品・機器

・低軌道衛星MIMO／IoT伝送装置「LEOMI」（NTT株式会社／JAXA）

・民生GPU実証機「GEMINI」（三菱電機株式会社）

・水を推進剤とする超小型統合推進システム「KIR-X」（株式会社Pale Blue）

・小型衛星用パルスプラズマスラスタ「TDS-PPT」（株式会社高橋電機製作所／山梨大学）

・膜面展開型デオービット機構「D-SAIL」（株式会社アクセルスペース／サカセ・アドテック株式会社）

・発電・アンテナ機能を有する軽量膜展開構造物「HELIOS-R」（サカセ・アドテック株式会社／JAXA／東京科学大学）

・耐放射線地球観測カラーカメラ「CF-CAM」（マッハコーポレーション株式会社）

・SOISOC活用オンボードAI物体検知機「AIRIS」（三菱重工業株式会社）

超小型衛星（CubeSat）

・編隊飛行技術試験衛星「MAGNARO-II」（名古屋大学）

・海洋観測データ収集IoT技術実証衛星「KOSEN-2R」（米子工業高等専門学校／群馬工業高等専門学校）

・一体成型技術実証衛星「WASEDA-SAT-ZERO-II」（早稲田大学）

・CubeSat搭載用超小型マルチスペクトルカメラ実証衛星「FSI-SAT2」（一般財団法人未来科学研究所）

・折り紙リフレクトアレーアンテナ実証衛星「OrigamiSat-2」（東京科学大学）

・バッテリ異常検知システム実証衛星「Mono-Nikko」（株式会社大日光・エンジニアリング）

・地震先行現象検知検証衛星「PRELUDE」（日本大学／静岡県立大学）

・速報実証衛星「ARICA-2」（青山学院大学／理化学研究所／株式会社IHIジェットサービス）

前述の通り、小型実証衛星4号機と8機の超小型衛星はイプシロンSロケットで打ち上げられる予定でした。しかし、開発中のイプシロンSは2023年7月と2024年11月に実施された第2段モータの地上燃焼試験で2回とも爆発が発生し、原因究明が進められている段階であり、2025年10月の時点でも打ち上げの目処は立っていません。

実証テーマを提案・実施する機関への影響を調査したJAXAは、打ち上げが2026年度以降になれば実証の意義・価値に影響が出ることが判明したと述べており、2025年度内の打ち上げを堅守するためにElectronロケットへの変更が行われることになりました。

イプシロンSとElectronでは搭載できるペイロードの重量が異なるため、革新的衛星技術実証4号機の打ち上げは2回に分けて行われます。打ち上げ目標期間は小型実証衛星4号機が2025年11月25日〜2025年12月24日、8機の超小型衛星が2026年1月〜2026年3月です。各衛星は2025年10月14日以降に発射場があるニュージーランドに輸送される予定だということです。

【▲ 小型実証衛星4号機（RAISE-4）のCGイメージ（Credit: JAXA）】

【▲ 編隊飛行技術試験衛星「MAGNARO-II」のCGイメージ（Credit: JAXA）】

【▲ 海洋観測データ収集IoT技術実証衛星「KOSEN-2R」のCGイメージ（Credit: JAXA）】

【▲ 一体成型技術実証衛星「WASEDA-SAT-ZERO-II」のCGイメージ（Credit: JAXA）】

【▲ CubeSat搭載用超小型マルチスペクトルカメラ実証衛星「FSI-SAT2」のCGイメージ（Credit: JAXA）】

【▲ 折り紙リフレクトアレーアンテナ実証衛星「OrigamiSat-2」のCGイメージ（Credit: JAXA）】

【▲ バッテリ異常検知システム実証衛星「Mono-Nikko」のCGイメージ（Credit: JAXA）】

【▲ 地震先行現象検知検証衛星「PRELUDE」のCGイメージ（Credit: JAXA）】

【▲ 速報実証衛星「ARICA-2」のCGイメージ（Credit: JAXA）】

【▲ 革新的衛星技術実証4号機のミッションマーク（Credit: JAXA）】

