女優の菊川怜（39）が11日、都内で行われた主演映画「種まく旅人〜醪(もろみ)のささやき〜」（監督篠原哲雄）公開記念舞台あいさつに登壇。15年ぶりの出演となる映画で主演を務めた思いを語った。

鮮やかなピンクシャツに赤のリボンの衣装で登場。客席に目を向け、満面の笑みを浮かべた。

日本の第一次産業応援を目的として製作されている同シリーズ。5作目の同作は、兵庫・淡路島を舞台に酒造りの現状を描いた。主演の菊川は15年ぶりの映画出演。久々の現場に「本当に撮影できるかなというぐらい、（動きを）忘れているような感じで“セリフも入るのかな”という感じだったので、“初挑戦”くらいなイメージで臨んだ」という。公開を迎え「本当に感激でうれしく思っています」と感慨げに語った。

日本酒をこよなく愛し、感情のままに行動する役どころ。共通点は「食べるのが好き、日本酒が好きぐらい」と笑い、「なかなか私は人の心にダイレクトに入りこんでいけない。結構躊躇（ちゅうちょ）しちゃうので、役で思い切ってできるってのが凄い楽しかったです」と、演者としての醍醐味を感じたようだ。

食への感謝、新たな発見をできる同作を通じて「第一次産業の素晴らしさをエンターテインメントとともに深く感じて頂けたら」と呼び掛けた。

この日、金子隼也、清水くるみ、朝井大智、篠原哲雄監督も登壇した。