昨年3月末にお笑いコンビ和牛を解散した水田信二（45）とオズワルド伊藤俊介（36）が11日、TBS系「お笑いの日2025」（午後2時）に生出演。コラボ漫才を披露し、ネット上で話題になっている。

番組の企画として、東西芸人のコラボ漫才を披露。「無人島に1つだけ持って行けるなら何を持っていく？」がテーマ。和牛時代に16年から3年連続でM−1準優勝を経験している水田は中毒性のあるボケを発動。伊藤も鋭いツッコミで応戦。高いレベルのしゃべくり漫才を披露した。

オズワルド伊藤は漫才披露後、水田のツーショット公開した上で「水田さんとの即席コンビ2人でネタ作ってる時から本番までずっと死ぬほど楽しかったです！ 鬼のように仕上げただけにめっっちゃ悔しい！先週スナックでネタ見てくれたみんなごめんよ！ 水田さんやっぱり漫才やってほしい！もったいなすぎる！ いやぁ、、まじで楽しかったなぁ、、、」と感謝していた。

X（旧ツイッター）では「私だけかな？ 水田さん、伊藤さんの 漫才みて号泣してしまった すごく面白かったのに… 隣が川西さんじゃないから？ 水田さんの漫才熱を確認したから？ もう和牛さんはいないんだって 改めて実感したから？ よくわかんない すっかり乗り越えたと思ってた のに…な 漫才する水田さん好きだなぁ」「元和牛水田さんとオズワルド伊藤さんは正統派のしゃべくり漫才で推しの西と東のコラボで漫才好きにはたまらんかった」「水田伊藤の漫才これ1度で終わらすのもったいないな …このコンビでM−1出ることできるんだよな」「水田くんが本当にうれしそうで泣けた スーツ姿に泣けた 漫才やってる水田くんが一番光ってる 伊藤さんありがとうございました」などと書き込まれていた。

お笑いコンビのスーパーマラドーナの武智もXで「お笑いの日 水田と伊藤の漫才、マジ過ぎるやろ。普通に面白かった。久しぶりに水田の漫才姿見れた。点数低w」と絶賛した。

同番組の総合司会はかまいたちの山内健司と濱家隆一、チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿。スペシャルサポーターはSixTONESのジェシーと田中樹が就任。進行は同局の田村真子アナ。