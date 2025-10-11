新潟空港を拠点とする地域航空会社「トキエア」の取締役に実業家の堀江貴文氏が就任し10月6日、東京都内で会見に臨みました。



会見で堀江氏が語った全貌をお伝えします。

◆堀江貴文氏を取締役に選出

トキエアは、ロケット開発など革新的な事業を行ってきた堀江氏を評価し今回、取締役に選出しました。



堀江氏はトキエアで何を目指すのか。

■地域航空会社トキエア

会見の冒頭では、堀江貴文氏が率いるHIUインベストメント（東京都港区）が和田直希氏が代表を務めるLAND（東京都渋谷区）の株式の24.7％を取得したことが発表されました。堀江氏は間接的にトキエアの経営に参画していくことになります。





■佐渡就航を目指すトキエアについて

「トキエア」をめぐってはことし6月、共同代表にエンターテインメント事業を手掛けるLAND社長の和田直希氏を迎え入れています。新潟県が就航支援として約11億6000万円を融資している「トキエア」。地方をつなぐエアラインとして新潟、神戸、名古屋、札幌を中心に、今後、佐渡での就航を目指しています。

会見は1時間以上に及びました。佐渡について堀江氏は……。



【トキエア取締役・堀江 貴文氏】

「佐渡いいですよね、僕は1回だけ行きましたね。その時は行きはヘリで行ったんですよ。帰りはフェリーで帰ってきました。なんで、空から行けると、やっぱ佐渡って世界遺産だし1回は行ってみたいよねと思っている人たち結構多いんで。佐渡に就航するとめちゃくちゃいいと思います。多少お金に余裕がある人。要は外国人とかの観光客とかはフェリーもあるんだけど、飛行機で行けるんだったら飛行機で行きたいなっていう人は結構いるんじゃないですか。



話が脱線しますけど、今、日本ゴールドラッシュなんですよ。金の価格が今2万円超えたとかで話題になってるじゃないですか。



金の価格が上がってるから金はゴー ルドラッシュが来ているんですよ。鹿児島の菱刈鉱山って金山ありますから。佐渡も、世界遺産になっちゃったんでいまさら、金掘るっていうのはないかもしれないですけど、佐渡はめちゃくちゃいいと思いますよ」

■チャーター事業について

トキエアは72人乗りという機材の特徴を生かし、今後、チャーター事業について力を入れていくとしています。



会見では10月6日からキャンペーンで先着100社に1区間100万円で実施できるというチャーター事業の受け付けを開始したことも発表されました。



すでに堀江氏には企画を考えてもらっているといいます。

■堀江氏の構想は

【トキエア取締役・堀江 貴文氏】

「実はもう話をしてあって来年の2月ぐらいに、僕がやってるオンラインサロン「HIU（堀江貴文イノベーション大学校）」っていうのがあるんですけど、そこで年間4回合宿をやってて、先日も奈良県で二泊三日の合宿やったんですけど、吉野杉を見たりとか、樽の製造場所見たりとか世界遺産を何かアドベンチャーレースだったりとかみたいなことやったんですけど、そこで鉄道チャーターしたりとかもしたりしてんですよ。今回ちょうどトキエアの役員やるからやろうよって、神戸空港から沖ノ島に行って、壱岐の島行って、神戸空港帰ってくるっていうチャーターを今回やろうということで企画してるんですけど、そういう面白いことができるっていうのがいいです。二泊三日の合宿で沖ノ島と壱岐の島行けるってなかなかないじゃな いですか。



あとね、あともう1個考えてるのは僕、大分県の別府市で「別府温泉ぶっかけフェス」っていう温泉水を1000トン、10時間に渡ってぶっかけ続けるっていう、気が狂ったようなフェスをやってるんですけど、今年も数千人来場いただきまして大成功したんですけど、大分空港から割と近いんで。スペインのイビサ島っていう「パーティアイランド」って言われてるんですけど、スペイン・バルセロナとかからイビサ島に直行する便があって、それがもう最初から搭乗したときからフェ ス仕様になってて、中にDJがいてシャンパンがふるまわれてみたいな。（トキエアも）ちょっとパーティーエアラインっぽいこととかもできるかなと思いますよね。



イベントと連動させて、あんまりこれがまたね何百人とかってなると大変だと思うんですけど、数十人っていうレベルでやれるのがすごくお手軽感ありますよね、100万円でしょキャンペーン。俺が買いたいもん全部。



ロケットの会社もやってるんですけど、北海道の大樹町ってところで、もうすぐ打ち上げがあるので、もうちょっとかかりますけど、その打ち上げを見に行くツアーとか。1300mの滑走路があるんで、佐渡空港よりも長い。ATR（航空機メーカー）だったら全然ランディングできるんで、ダイレクトに大樹町に行って、ロケットの見学してみたいなのとかは、チャーター便としてはめちゃくちゃいいですよね」



【トキエア株式会社 代表取締役 和田 直希氏】

「来期からは、まず火・水・木を中心にね、我々、金・土・日・月とかなり飛んでますので、火・水・木を受けつつ今後、本当にチャーターをね、誰にでもできる民主化みたいなところを狙ってやっていこうと」



【トキエア取締役・堀江 貴文氏】

「僕、たまにホンダジェットでよくローカル空港利用するんで、全然使われてなくて、かわいそうだなって。壱岐空港とかもそうだし、佐渡空港もそうだし、福井空港とかありますよね。



この前、僕、鹿児島の鹿屋市に行ってきてたんですけど。鹿屋のJCに呼ばれて講演会に行ったんですけど、めちゃくちゃ遠いんですよ。鹿児島空港から、たぶん2時間以上かかる。でもね、鹿屋航空基地っていうのがあって自衛隊の。これ、軍民共用にしなよってJCの人に言っときました（笑）。でも、そういうところも飛行機が就航したら指宿の砂風呂も行けるし、特攻隊の記念館とか、そういったところも行けるし、みんなたぶん行きたいと思うんですけど、遠すぎて行かないみたいなところもありますよね。そういうところを、トキエアで解決していけるといいのかなって。



これからね、インバウンドが今、京都とかに集中してるじゃないですか。オーバーツーリズムって言われてるんですけど、やっぱり2回目、3回目に日本に来られる方っていうのは東京、京都はもうええよと。もっと自然豊かな、面白いところに行きたいと思っている方々結構多くて、そういう人たちと、海外のLCCとかと、コードシェアフライトできたりとかするといいのかなっていう。例えば、静岡空港に来た中国のエアラインと、LCCと提携して、静岡からまた別の地域に飛んで、例えば、新潟に飛ぶとかね」

■パイロットの制服について

【トキエア取締役・堀江 貴文氏】

「僕のYouTubeチャンネルでも一回、トキエア大解剖みたいな企画やってみたいなと思って。先ほど共同代表から聞いてたんですけどパイロットの制服が『MA-1なんですよ、うち』と聞いて、かっこいいな、と思って。トップガンのトム・クルーズとか着てるようなやつです。トキエアのパイロットはそれが制服なんですよ。普通スーツみたいなやつじゃないですかね、帽子かぶってスーツみたいな、あれがなんかパイロットって感じですけど。なんか、かっこよくないですか？俺なんか、すごいなと思って、それ今日初めて聞いたから、めっちゃアピールしましょうよ、みたいなことを話したりとかはしてました。



パイロットの方々が決めて、自分たちでそれを選んだっていうのがいいですよね。それも、めっちゃかっこいいなと思って。ファン、飛行機ファンは、そういうのが好きです。僕の知り合いに、飛行機オタクというか、飛ぶのが好きな人たち、いるじゃないですか。そういう人たちも、乗ってほしいな、とか」

◆産業の空洞化、地方の過疎化をどうする

【トキエア株式会社 代表取締役 和田 直希氏】

「次のビジョンはこのLSA（軽量スポーツ航空機）ですね。トキエアを始めるにあたって課題だなと思った日本の3つの問題、グローバル産業を生み出せてない……産業の空洞化、地方の過疎化をどうするか？」



【トキエア取締役・堀江 貴文氏】

「（LSAについて）一番やりたかった事業ではあるんですけど、（MRJの）スペースジェットが失敗に終わって、MRJやってた人たちが他の会社にどんどん転職して、トキエアにもいたりとかするんですけど、それはそれで、悪くはなかったんだけれども、やっぱり、日本として中型、大型の旅客機が作れなくなっている。これはアメリカに敗戦して、ジェットへの転換期に技術者が流出して、まあそのおかげで自動車産業も、鉄道産業も世界一になれたっていうところはもちろんあるんだけれども、飛行機は壊滅状態と。あの、『風立ちぬ』みたいな世界はもう二度と日本には戻ってこないんじゃないかって嘆いている方々たくさんいらっしゃると思うし、僕もそのうちの一人なんですけど、まさに燕三条でLSAやろうとしてた人がいて、その人に話聞いたら、これこそ日本の未来だなと思っていて、何かいきなりでかいの作ろうと思っても、人材も育ってないしすそ野が広がってないんですよ。



アメリカって例えばですけど、クラフトビールって、2、3割ぐらい市場シェアがある。なんでかっていうとそれは、ホームブルーイングっていう仕組みがあって、ある一定量だったら、自分のところでビール作ってもいいんですよ。ライセンスも、税金もないんですよ。ホームセンター行ったら、イーストとモルトとホップが売ってて、いろんな種類の売ってて、それにフルーツを混ぜたりとかして、自家製ビールってお父さんとか金に糸目をつけずに作っちゃうから。趣味が高じてクラフトビールの蔵作りましたみたいな、事業始めましたみたいな人がいっぱい出てきて、クラフトビール産業って伸びて一大産業になってるんですけど、アメリカってすそ野が広いんですよね。



“オシュコシュ（オシコシ）エアショー”っていうのがあって、小型自作飛行機みたいなの持ち寄って、みんなに自慢するみたいなイベントが毎年開かれてるんですけど、ちなみに、ホンダジェットもそこでデビューしています。ホンダジェットが出た時も、「モーゼの十戒」の海が割れるみたいな、あんな感じで人がホンダジェットの周りに、ぐわーっと群がって大変だったらしいんですけど、それでホンダは、オシュコシュ（オシコシ）エアショーに出して、事業はここでストップするつもりだったのに、あまりにも反響があったから、作ることになったらしくて。でも残念ながらホンダは、アメリカで作るってことを選んだわけです。なぜかっていうとすそ野が広いから。だから、日本も一からすそ野を作るしかないんですよ」

◆なぜ地方活性化に取り組みのか

会見では、記者から様々な質問が飛びました。



Q）なぜ地方活性化に取り組むのか、また取締役としてトキエアでどんな活動に取り組むのか？



【トキエア取締役・堀江 貴文氏】

「もちろんYouTubeチャンネルとかで、PRとかもちろんできるし、いろんなアイデアも出せるし、もともと僕もシステム屋なんで、アプリとかのアドバイスもできるし、僕自身も作ることもできるんですけどっていうのが、まず一つあります。



……で、地方創生に関して言うと、僕、チャンスだと思っていて、割安なんですよ。投資案件として考えると、すごい価値があるものなのに、もう二束三文で売られてます、みたいな世界なんです。地方って未来ないでしょ、みたいな。高齢少子化で、人いなくなるよねとか、ほんと素晴らしいものが二束三文で放置されてるんですよね。でも、これって、ブランディング変えるだけで宝の山なんですよ。っていうことに、当の日本人が気づいてなくて。一例をあげると、富山県の立山に、「IWA」っていう日本酒の蔵があるんですよ。これは、白岩酒造って言うんですけど、これ作ったのはフランス人なんですよ。「アッサンブラージュ」って言って、いろんなブドウをブレンドして一つのシャンパン、ドンペリニヨンの味にしていくんですけど、それをやる人、責任者だったリシャールさんという人が、同じく富山県の「桝田酒造」って桝田（隆一郎）さんという人に指導を仰いで、白岩酒造できて「IWA 5」っていうのを出した。これもう、山田錦とか五百万石とかいろんな、20種類以上の原酒をブレンドして、アッサンブラージュして作っているお酒なんですよ。香港人とかにめちゃくちゃ高い何万円もするのに、日本酒って普通何千円じゃないですか。



でも、周りはただの里山なんですよ。日本中どこにでもある田舎のまちで、確かに立山連峰、きれいに見えて、富山湾もきれいに見えますよね、みたいな。だけど、彼らが来ることによって、このまちの価値が、めちゃくちゃ上がってるわけですよ。土地も、原料も、めちゃくちゃ安い。ですけど、ブランディング変えるだけで、その一本何万円のお酒が飛ぶように売れるっていう、そういうポテンシャルが日本全国どこに行ってもあるっていうのを、僕はコロナ禍で海外に行くのがめんどうくさくなったときに、日本全国47都道府県をもう一回、回ったんです。一回全部回ったんですけど、もう一回、回ったら、これインバウンド回復したらとんでもないことになるなと思って。フランスがだいたい今、年間8000万人くらいなんですインバウンドが。日本は1億超えるなと思いましたね」

◆地方の価値を再発見

【トキエア取締役・堀江 貴文氏】

「例えば、僕が有名になった一番のきっかけって、（プロ野球球団の）近鉄を買収しようとしたことだと思うんですけど。あの時は、パ・リーグの球団を買収して、僕はNPBの人たちに、「お前ら年間40億の赤字負担できんのか」って言われましたからね。『分かってねえな、この人たち』と思って、『いや、黒字化しますからって、儲かりますから』って。誰も信じてはくれなかったんですけど。



僕らの代わりに参入した楽天、球団1年目から黒字でしたからね。今やパ・リーグの球団なんて、みんなも、日ハムなんかとんでもないことになってるんですよね。ボロ儲けですよ。ベイスターズだってね、DNAの本業よりも、稼いでますからね。なんで、そういうもの（価値の再発見をされるべきもの）は、地方に今、あるんですよ」

◆取締役就任の経緯 地域経済への寄与は

Q）堀江さんに伺いたいのは、トキエアの取締役に就任された経緯とトキエアについての印象と可能性について伺えますか？



【トキエア取締役・堀江 貴文氏】

「僕は飛行機好きなんで、自分でホンダジェットも持ってるし、パイロットのライセンスも取ろうとしてるし、まあ飛行機好きだったんで、いつかエアラインの経営に関わりたいなって思ってたら、トキエアのニュースが出て関わりたいって言ったら、和田さんを繋いでくれる方がいて、それで意気投合してやることになった。まあ、割とこう単純な話ではあって、しかも、たまたま燕三条にも去年行っててLSAの話もしてたから、これ全部繋がるじゃんと思って、全部つながっちゃいました。



あの、ランドっていう会社はエンターテイメントもやってるんで、今度、トキエアプレゼンツの「燕三条ジャパンフェス」（2025年11月2日）っていうのも、やられたりとかするし、僕も出るんですけど、航空産業とエンタメって親和性、割と高いんですよね実は。ツーリズムですもんね。エンタメなんですよね。しかも、なんか地方でいろんなイベントって、これから多分もっともっと盛り上がってくると思うんで、チャーター便のニーズも、広がってくるのかな、なんて思っていて。僕はまた別でアドバイザーしている、「せとうちクルーズ」が運営する「guntû（ガンツウ）」っていう、旅客船なんですけど、これもすごくて、たった35人ぐらいしか乗れない船なんですけど、超ラクジュアリーな船で、瀬戸内を周遊しているんですけど、こういったところと、地方エアラインの連携みたいなものも取れていくと面白いなっていう。



実は、『せとうちSEAPLANES（シープレーンズ）』って飛行艇が飛んでたんですよ、昔、昔って言っても最近ですけど、新型コロナで事業を中止しちゃいましたけど、そういうのも例えば、トキエアが広島空港とかに就航して、新潟、広島って、実は遠いんですけど、行くのめっちゃ大変なんですけど、でも、新潟から広島行って、広島空港から、飛行艇に乗って、瀬戸内に着水するみたいなのとかもできたら面白いねっていう。『せとうちSEAPLANES（シープレーンズ）』は遊覧飛行だけだったんで、ほんとは広島空港に行って、そういうライセンスを取るの大変だったんで、結局、それは実現しなかったですけど、トキエアだったら旅客輸送できるので、そういうこともできると、面白いなっていうのはある。日本って空港いっぱいあるんで、ほんとは、もっと遊べるし、もっと航空路作ったら、面白くなるんですけど」



Q）LSA事業について、実現した場合、トキエアに関する黒字化とか、経営安定への寄与、新潟県の燕三条地域ですとか、地域経済への寄与といったところはどうお考えですか？



【トキエア取締役・堀江 貴文氏】

「経済が良くなるってもちろんあるんだけど、まあ、飛行機作れるって、なんか、夢じゃない？いい夢見られるよね、みたいな。なんかモチベーション上がるよね！みたいなところがあるんで。そういうものが新潟の燕三条エリアにできるっていうのは、すごく楽しみです！」

◆2027年度の黒字化目指す

トキエアは就航以来、ことし9月までに25万3千人余りが利用しています。9月の搭乗率は71.37％ということです。



地方をつなぐエアラインとして新潟、神戸、名古屋、札幌を中心に、今後、佐渡での就航を目指していて、2027年度には黒字化を目指しているといいます。