INIが、11月19日(水)にリリースするニューシングル「THE WINTER MAGIC」の新ビジュアルを公開した。

INI初のWINTER SINGLEとして届けられる今作のキャッチコピーは「Romantic Happy Holidays!この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」。大切な人へ想いを届ける、まるで“プレゼント”のようなこの冬にぴったりのシーズナル作品となっている。

公開された新ビジュアルはクラシカルな衣装や遊び心あふれる装いで、ホリデームード漂う内容に。INIとMINI(ファンネーム)が過ごす、魔法のようにあたたかい 冬の訪れを感じさせる仕上がりになった。

また、南海電鉄創業140周年を記念し、10月14日(火)から特急ラピートと「THE WINTER MAGIC」がコラボしたラッピングラピート「＃マジラピ号」の運行が決定。関西国際空港と難波を結ぶ特急ラピートが、この冬だけのINI仕様のラッピングとなる。

「THE WINTER MAGIC」

2025年11月19日(水)リリース ◼︎Present ver.（CD+DVD） ￥1,900（税抜価格￥1,727）

・デジパック

［CD］

01.Present

02.U MINE

03.WISH

04.君がいたから

［DVD］

INI HAPPY HOLIDAYS PARTY #1

［初回プレス限定封入特典］

01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

02.セルカトレーディングカード 1枚（Present ver. 11種類から1枚ランダム封入）

03.トレーディングカード 1枚（Present ver. 11種類から1枚ランダム封入）

04.MINIトレーディングカード 1枚（Present ver. 11種類から1枚ランダム封入） ◼︎Cake ver.（CD+DVD） ￥1,900（税抜価格￥1,727）

・デジパック

［CD］

01.Present

02.U MINE

03.WISH

04.True Love

［DVD］

INI HAPPY HOLIDAYS PARTY #2

［初回プレス限定封入特典］

01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

02.セルカトレーディングカード 1枚（Cake ver. 11種類から1枚ランダム封入）

03.トレーディングカード 1枚（Cake ver. 11種類から1枚ランダム封入）

04.MINIトレーディングカード 1枚（Cake ver. 11種類から1枚ランダム封入） ◼︎Holiday ver.（CD ONLY） ￥1,400（税抜価格￥1,273）

・ジュエルケース

［CD］

01.Present

02.U MINE

03.True Love

04.君がいたから

［初回プレス限定封入特典］

01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

02.セルカトレーディングカード 1枚（Holiday ver. 11種類から1枚ランダム封入）

03.MINIトレーディングカード 1枚（Holiday ver. 11種類から1枚ランダム封入） ◼︎Sweet ver.（CD ONLY）

￥1,700（税抜価格￥1,545）

・ジュエルケース RIHITO Ver.

TAKUMI Ver.

MASAYA Ver.

TAKERU Ver.

YUDAI Ver.

FENGFAN Ver.

HIROMU Ver.

SHOGO Ver.

HIROTO Ver.

KYOSUKE Ver.

JIN Ver. ［CD］

01.Present

02.U MINE

03.WISH

04.君がいたから

［初回プレス限定封入特典］

01.応募抽選券（シリアルナンバー）1枚

02.ステッカー - メンバー手書き ver. -（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーの手書きステッカー1枚を封入）

03.ステッカー - 書き下ろしイラスト ver. -（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーのイラストステッカー1枚を封入）

04.セルカトレーディングカード 1枚（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーのセルカトレカ1枚を封入）

05.MINIトレーディングカード 1枚（Sweet ver. ソロジャケットと同メンバーのMINIトレカ1枚を封入）

※Sweet ver.はINI OFFICIAL STORE限定商品となります。

※完全数量限定盤のため、売り切れ次第終了となります。