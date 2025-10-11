Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥á¥¬¥Á¥ã¡¼¥Á¡Ù¡£À¸³è¤òÀÚ¤êµÍ¤á¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿35ºÐ¤Î½÷À¡£¤¢¤ëÆü¡¢»×¤ï¤ÌÊóÆ»¤¬¡Ä¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡ÖÃæÆÇ¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¡×
¡¡ÂÓ¤ÎÎ¢¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸«¤¿»þ¤«¤é¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÍ½´¶¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ï¥Þ¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿¼¤¯¿´¤òÙ±¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ä¡Ä¤ï¤«¤ë¡£¤ï¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¶ì¤·¤¤¡£Æü¡¹´¶¤¸¤ë¸ÉÆÈ¡£¤½¤³¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¼êÎ©¤Æ¡£µõ¹½¤È¸½¼Â¤Î¶¤òÍÏ¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Î±²¤Ë½Ö¤¯´Ö¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Ç¯Îð¤âÎ©¾ì¤â°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ò¤È¤êÌÜ¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Îµ×ÊÝÅÄ·ÄÉ§¡¢47ºÐ¡£Èà¤Ï¡¢¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î±¿±Ä¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ç¤Ì³¤Ï¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó½¸ÃÄ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¡ÖÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤°ìËü¿Í¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ò¾Â¤é¤»¤ë¡ÖÊª¸ì¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Õ¤¿¤êÌÜ¤Ï¡¢µ×ÊÝÅÄ¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¿Æ¤ÎÎ¥º§¸å¡¢Êì¿Æ¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÉðÆ£À¡¹á¡¢19ºÐ¡£Î±³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æâ¸þÅª¤Êµ¤¼Á¤ËÇº¤àÈà½÷¤Ï¡¢¤¢¤ë»þ¡¢°ì¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¤Î¶ùÀî°¼»Ò¡¢35ºÐ¡£À¸³è¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿Èà½÷¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¤¢¤ëÊóÆ»¤Ç°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥À¥à·ÐºÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹½ÃÛ¤¹¤ëÂ¦¡×¡Ö¤Î¤á¤ê¹þ¤àÂ¦¡×¡Ö¤«¤Ä¤Æ¿¼¤¯¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¦¡×¡£¤½¤ó¤Ê3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢»ä¤Î¿´¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ÇÇ¾½Á¤¬¥É¥Ð¥É¥Ð½Ð¤¿´¶³Ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ë½Áö¤·¤Æ¤¤¤¯À¡¹á¤ä°¼»Ò¤Î»Ñ¤Ë¶²¤í¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¢Æü¾ï¤ËÇùÁ³¤È¤·¤¿¶õµõ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ë¶¦´¶¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤Ïµ×ÊÝÅÄ¤Ë¿´´ó¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡¢Î¥º§¤·¤Æ¡¢ÆÈ¤ê¿È¡£·î¤Ë1ÅÙ30Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÏÃ¤â²ñÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤é¤º¡¢Æ±Î½¤È¤â¾å¼ê¤¯¤ä¤ì¤º¡¢¼Ò²ñ¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î±¿±Ä¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤Î±¿±Ä¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤Î¡ÖÊª¸ì¡×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¿À¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤Î¹ñ¤Ç¿Í¤òÁà¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÊª¸ì¡É¤ò»È¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÉÔµ¤Ì£¤Ë¶Á¤¯¤Î¤¬¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¹ñ¸«¤ÎÂæ»ì¤À¡£¤³¤ÎÂæ»ì¤Û¤É¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤òºî¤ëµ×ÊÝÅÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÅª¤ò¡Ö¿®ÅÌ³ÍÆÀ¤È¶µµÁ¤ÎÉÛ¶µ¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢²¿¤«¤Î¥«¥ë¥È½¡¶µ¤Î¤è¤¦¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀïÁè¡×¤Ê¤ó¤Æ¥ï¡¼¥É¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥¾¥Ã¤È¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£--¤½¤¦¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥à·ÐºÑ¡×¤À¤±¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤¬¡ÖÊª¸ì¡×¤ËÇ®¶¸¤·¡¢»ëÌî¤ò¶¹¤á¤ÆË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥à·ÐºÑ¡×¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥«¥ë¥È½¡¶µ¤Ë¤â¡¢±¢ËÅÏÀ¤Ë¤â¡¢Áªµó¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Ú¡¼¥¸¤òÊÄ¤¸¤Æ¤â¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀ¼¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÈ¿¶Á¤·Â³¤±¤¿¡£Èà¤é¤¬Êú¤¨¤¿¸ÉÆÈ¤ä¾ÇÁç¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ðµß¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤â¤¬¤¯Àè¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£²¿¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢º£¤È¤¤¤¦»þÂå¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀ¸¡¹¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ç¡¢º£¤È¤¤¤¦»þÂå¤Î´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤¶õµ¤¤ò¡¢¤½¤ÎÃÏ¹ö¤Èµß¤¤¤ò¡¢À§Èó¤È¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á¥¢¥µ¥È¡¼¥ß¥Ê¥ß