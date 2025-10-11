10-FEETが10月8日、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール オープニング主題歌にして新曲「スパートシンドローマー」をリリースした。新曲としてはシングル「helm’N bass」以来1年3ヶ月ぶり。アニメタイアップとしては2022年12月公開映画『THE FIRST SLAM DUNK』エンディング主題歌「第ゼロ感」以来となる。

「私もスポーツをやっていましたが、練習の記録以上の記録を試合で出せた事は一度もありませんでした。精神と思考をどれだけ研ぎ澄ませてストライドに伝えてスパート出来るかどうかが鍵なんだと思いますが、とても難しい事に私は思います。それをウマ娘達は楽しむかの様に心に巡らせて走る。その姿からイメージして10-FEETのメンバーと共有して作りました。ぜひとも聴いてみてください」とは新曲「スパートシンドローマー」に関するTAKUMAのコメントだ。

そして完成した「スパートシンドローマー」は、“シングレ”の風を切るようなストーリーに並走する比類なきミクスチャーロック。革新的な楽曲構成、研ぎ澄まされたアレンジ、ボーカルのハーモニーやその多重感など、聴きどころに事欠かない新曲について、3人にじっくりと語ってもらったロングインタビューをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

■今の僕らの一番の音楽作りをすれば

■オーダーを超える音楽ができるんじゃないか

──10-FEETが、数年前から愛用する機材を見直していることは、先ごろBARKSで公開したパーソナルインタビューのとおりです。TAKUMAさん、NAOKIさん、KOUICHIさん、それぞれがストレスなく自分の求める音が作りやすくなっているようですが、楽器と接していて、フレーズやプレイのインスピレーションが活性化される感じも？

TAKUMA：あるんじゃないですかね。これまでも、“けっこういい音でできてるんちゃうか”とか“これ、ええんちゃう”って、あまり妥協なくやってきていたんです。ところが、機材を更新して気づくというか、“ええと思ってたけど、もっとええところがあった”みたいな。違うタイプも発見できますしね。“実はこういうことを自分はしたかったんや”という気づきもあるし、すごく良かったなと思う。

▲TAKUMA (Vo / G)

──音が変わるだけで、弾くフレーズも変えたくなったりしませんか。極端な話、歪んだ音なら攻めのリフを弾きたくなるだろうし。

NAOKI：クリーンだったら、ちょっと色気のあるフリーズを弾きたくなりますね。音的なことを言えば、昔よりも気になる箇所の幅は狭まったような気はします。たとえば、ライブ会場ごとの鳴りも含めて若干の違いはあるんですけど、気になるポイントが狭まっているから、微調整で済む。自分のベーシックな音が出来上がっていってるのかなと思ってます。

TAKUMA：だいぶ遅れて悪いけど、さっき「色気のある“フリーズ”」って言ったよな？ “なんも言わんで話を続けやがったな”と思って聞いてたけど、もったいない気がして、一応ツッコんだ（笑）。

KOUICHI：ははは。

NAOKI：いや、“フリーズ”でも伝わってたなと思って、“フレーズ”と言い直さなかった流れ。

TAKUMA：聞いてる側もウンウンって感じやったし、“あ、二人ともあかんわ！”と（笑）。

──言葉がちょっとぐらい間違っても分かります。

KOUICHI：なんとなくね（笑）。

▲NAOKI (B / Vo)

──話を再開させて（笑）、KOUICHIさんはドラムを一新しましたが？

KOUICHI：ドラマーとして、叩いてて気持ちいいですよ。そこからインスピレーションが生まれるってことになっていたらいいですけど。とにかく単純に楽しいです。

──ミュージシャンとして音への妥協を許さない姿勢は大事です。さらに追求心も高まるし、同時に視野も広がりますから。その流れから今回の新曲「スパートシンドローマー」です。3分47秒の中に、やりたいことをやりたいだけやってますよね。

KOUICHI：やりたいことやってると思います。

TAKUMA：久保建英くんが、「メキシコやアメリカ相手にやりたいことやれないと、ワールドカップで優勝はできない」と言ってたんで、僕もやりたいことやっていこうかなと思って。

▲KOUICHI (Dr / Cho)

──コンパクトに3分台にまとめながらも、その時間内に収まらないぐらいのアイデアとフレーズとアプローチを展開しています。勢いのままに聴き流しちゃいけない曲ですが、きっかけは、どういうふうに生んだんですか？

TAKUMA：単純に出だしのハーフのAメロみたいな“♪瞑想シンクロ脳波”ってところと、いわゆるサビのアップテンポなリズムがあって。そこをベーシックに、Bメロをどうしようか、という感じでした。あと、『ウマ娘 シンデレグレイ』の主題歌でもあるので、スピード感をどこでどういうふうに出そうかってことは考えましたね。

──『ウマ娘 シンデレグレイ』側からのリクエストはありました？

TAKUMA：曲を作り始めた当初、先方さんが“アスリートが競争するような作品なので、スピード感を”ということを言ってくれたんですよ。でも、それはザックリしたイメージの共有くらいのもので。具体的に細かいオーダーをしないってことは、僕らに対して、創作を狭めないようにしてくれた気がしたんです。

──『ウマ娘 シンデレグレイ』主題歌ということに、作曲段階から変に縛られなくてもいいですよ、ということですか。

TAKUMA：そうだったと思います。作り始めのとき、メンバー3人の会話でよく言ってたのが、「とにかく好きなように、なにも考えずに作って、曲を渡したときに、“ちょっと待ってください。言ってたイメージと全然違うじゃないですか。でも、こっちのほうがいいです”と言ってもらえるような曲を」ということで。だから、イメージに沿う、沿わないじゃなくて、今の僕らの一番の音楽作りをすれば、オーダーを超えるようないい音楽ができるんじゃないかって。

──はい。

TAKUMA：あと、もともとオーダー通りに作れる器用さは、僕らにはないんじゃないかってことから始まったんですよ。だから今、僕らがワッと全力で音楽をやったとき、出てきたものが一番いい曲になる音楽作りをしようって。それで頭をひねって考えなあかん局面になったとき、原作のイメージを視野に入れたら、より良い音楽作りになるんじゃないかと思ってました。

■イレギュラーなものを作りたいということではなく

■アイデアの種が出てきたときに、どう活かすか

──リアルタイムで今の10-FEETを表現しようってことですよね。実際、プレイ的にもアレンジ的にもアイデアも詰め込んでますよ。1番と2番でオブリフレーズを変えていたり、歌うベースラインがあると思えば、ファンキーに攻める箇所もあったり。サビでドラムの手数も多めにしていたり。もう次から次へと。しかもAメロ、Bメロ、サビなどの一般的な曲構成ではなく、メロディラインを変化させたり、半分に減らしたり。アイデアの宝庫みたいな感じです。すごくクレバーでありつつ野性味もあって、これが今の10-FEETということですか？

KOUICHI：ライブをより意識した制作やドラムというのが、今回は特に強かったと思います。ライブでやったらどうなるか？って。ライブってことに対して、この曲をどう料理するか、みたいな。そこはメンバー3人で話しながら作っていきました。

──サビに出てくるスネアで刻むようなリズムが、疾走感を出すポイントにもなっていますね。

KOUICHI：そう感じ取ってもらえたなら嬉しいです。

▲KOUICHI (Dr / Cho)

──NAOKIさんも、やり倒してますよね。どういう狙いでベースのアプローチを考えていったんですか？

NAOKI：TAKUMAの作ってきたデモから最初に感じたのが、ベースで曲をどうウネらすか。ベースは、ギターとドラムの間をつなぐ役割というか、音階のあるリズム楽器みたいな面もあるじゃないですか。ギターとドラムの隙間をどうやって作っていくかを、ベーシストっぽく考えるのではなく、どうすれば楽曲が一番映えるのかという感覚で組み立てていったのかな。TAKUMAがデモ段階でイメージしていることも考えつつ、曲全体がよりウネるように、というのはテーマではありました。

──それがAメロのベースラインであり、サビのフレージングであり？

NAOKI：そうです。自分のイメージが仕上がっていく感じや、その過程は楽しかったですね。

▲NAOKI (B / Vo)

──Aメロの前にある、10数秒のイントロ部分がまたいいんです。イントロの感じで盛り上げていくかと思わせて、Aメロでパッと切り替わる展開にハッとさせられる。

KOUICHI：こういう感じは、たぶん今までの僕らの曲になかったですよね。あのイントロの感じのままAメロに突入しても、全然イケますけど、Aメロでニュアンスを急に変えるという。TAKUMAのアイデアです。

TAKUMA：今回、よく“Aメロの場所”という会話をしながら、3人で作っていったんです。

──ああ、ずばり“Aメロ”ではなく、“Aメロと言われる場所”ですよね。

TAKUMA：そう。ロックの“サビ”の概念だと、激しめで勢いがあってカッコいい、そして印象的というのが、わりと多くのパターンなのかなと思うんです。でも、“サビ”って日本特有の表現なんですかね？ 語源は調べてないですけど、いわゆる曲の一番重要で、おいしいところって意味じゃないですか。

▲TAKUMA (Vo / G)

──曲の中で最も印象的で覚えやすく、繰り返し歌われるメロディーラインという、いわば曖昧なものですね。

TAKUMA：例えばMR. BIGの代表曲「To Be With You」は、日本人の言うサビというのは“♪I’m the one who wants to be with you”ってところですよね。だけど僕は、個人的に胸がグッとなるのは、マイナーコードを弾いて、いきなり“♪Hold on, little girl”と歌い出だしの部分。そこでやられるんですよ。だったら、“♪Hold on, little girl”が「To Be With You」のサビやんって思うわけで。あとMR. BIGの「Green Tinted Sixties Mind」は、“♪A green-tinted sixties mind”って歌うメロディとハーフテンポリズムの絡みがサビだと言われるけど、曲タイトルを言われた瞬間に思い浮かべるのは、MR. BIGが好きな人ならイントロのタッピングのギターフレーズが流れると思うんです。じゃあ、それがサビやん、みたいな。

──重要でおいしいところをサビと呼ぶなら？

TAKUMA：そう。印象的であり、音楽的な力を持っているところ。あと前後関係によって力を持つ場所が作られたりもしますよね。静かなところから急にドーンとなったりするところとか。そういう意味では、「スパートシンドローマー」はイントロと呼んでいる部分もサビやし、Aメロもサビだし。唯一Bメロはベースが接着剤のような役割になって、ギターやドラムなどを引き立て合う場所であるかなと。

──なるほど。

TAKUMA：それにAメロ、Bメロ、サビとか、そういった概念をあんまり考えずにやりたかったんですね。イレギュラーなものを作りたいということではなくて、最初のアイデアの種が出てきたときに、これをどう活かすか。並びが問題じゃない。どこにあってもいい。アウトロの瞬間に2秒出てくるだけでも、それが一番印象的ならそうしなくちゃいけないと。その結果、こうなったんです。僕はAメロが一番印象に残るかもしれないと思ったんで、Aメロがサビでもいいなって捉え方。サビだから、どこにあっても、何回出てきても、違う種類であってもいいと。そういう作り方です。そこはメンバーで共有してました。

■3人とも曲作りのときから

■ライブをめちゃ意識してた

──王道的な楽曲構成から解放されて、作っていったわけですか。バンドとして違うゾーンに入っちゃった感じでしょうか。歌詞にもあるように“making zone”しています？

KOUICHI：それはどうやろう（笑）。いい曲ですか？

──フックが効きまくりで疾走感のあるリリックや言葉選びも含めて、次々に新しい攻め方とアプローチをする曲だから、聴いていていい緊張感をずっと味わえるんですよ。

TAKUMA：思ったまんま言うてくれてはるんで、めっちゃ伝わりました。

▲TAKUMA (Vo / G)

──ボーカルの多重感も、メロディをさらに印象つけてます。

TAKUMA：それ嬉しいですね。楽曲を含めて、今回音のハモりがけっこう多重なんですよ。でも、単純に多重にすると、どこを聴かせたいかが絶対にボケるんです。この曲は、主メロに対して、2声ぐらい重ねているんですけど、そのどこを聴かせたいかとか、聴こえにくいけど効き目があるとか。そのへんは話し合いせずとも、レコーディングエンジニアさんが考えを共有してくれてはって。

──ミックスのバランス具合で、曲の印象が変わりますよね。

TAKUMA：そう。注文しなくても最初からいいミックスバランスでエンジニアさんがやってくれていて。録り段階から共有できていた気がするんです。主メロに対して、ハモりがこことここにあるけど、このハモりはあまり聴こえなくていいとか、こっちは下ハモのほうが勝っていたほうがいいとか。そういう細かいミックスをしてくれている気がしました。

──以前から一緒に仕事をしているエンジニアさんですか？

TAKUMA：「第ゼロ感」ぐらいからです。音作りでも演奏の録りに関しても、とにかく僕らの気持ちを汲んでくれるエンジニアさんで。普段なら、こういう音は使わないで消すだろうなってところも、秘かに効果的に使ってくれてたり。だからこっちも、やり方やアイデアをどんどん更新させていかなきゃあかんなと思っているんです。

▲NAOKI (B / Vo)

──この曲がライブでどうなるか、楽しみです。

TAKUMA：まさに今、ライブに向けて、楽曲を分解しながらライブアレンジを練ったりしているんですよ。それをしながら、エンジニアさんのミックスセンスを実感してます。だから、ライブでの再現は難しくて大変そうやけど、同じぐらい楽しみがあります。KOUICHIが言ったように、3人とも曲作りのときからライブをめちゃ意識してたし。

──ライブのどんな場面で演奏される曲ですかね。

TAKUMA：そういう意味で、よく言ってたのは「セットリストを組むときに、困らすような曲を作っていかなきゃ意味がない」ってことで。「第ゼロ感」とか「RIVER」はどこに入れたらいいの？ってなるぐらいの曲を。そういう曲を作るには、さらに新しい発想を極めていくのか、今まで得意だったことにもっと磨きをかけていくのか。根底から更新していくようなことが大事というか、そういうふうになっていけるんちゃうかなって感じですね、今。

▲KOUICHI (Dr / Cho)

──今の10-FEETがさらに作る新曲、めちゃくちゃ興味があります。

TAKUMA：自由が目的じゃないですけど、3人とも、より自由に音楽を作れるようになっていて。メンバーそれぞれが思い浮かべるものを、自由に組み合わせていって、それがすごくいい音楽になったらいいなと思うんです。経験値や知識があると、やっている側が楽しいだけの散らかった音楽とか、気難しい曲になってしまう可能性もあると思うんです。

──分かります。経験や知識が邪魔することもありますよね。

TAKUMA：それが悪いということではないですよ。音楽をやっていく上で、“自分がこれを一番やりたい”と思う音楽表現をするためには大事なことであり、素晴らしいことなので。でも僕らは、大勢の前でライブやって一緒に盛り上がりたいというのが、音楽を始めたときの根底にあって、今もそれは変わらないんです。だから“自由さ＝自由なだけ”というわけではなく、気難しくややこしいことでもない。そして、“Aメロ→Bメロ→サビ”みたいな、よくあるシンプルなパターンに負けない、印象的で、聴いていて心が躍るような曲の制作に結びつけていければと思いますね。

──この「スパートシンドローマー」が、大きな変わり目のきっかけになっているかもしれない？

TAKUMA：はい。今まであった自分たちの、日本の、世界の“Aメロ→Bメロ→サビ”という概念をも塗り替えるような音楽作りを、僕ら3人ができていったらおもろいなという気持ちはあります。

取材・文◎長谷川幸信

撮影◎野村雄治

■デジタルシングル 「スパートシンドローマー」

2025年10月8日(水) 配信スタート

配信リンク：https://lnk.to/10feet_ssr

※アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールオープニング主題歌

■アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール

放送日時：2025年10月5日から毎週日曜16時30分より

放送局：TBS系全国28局ネットにて

・TBS系全国28局ネット：10月5日から毎週日曜16:30〜

・BS11：10月14日から毎週火曜25:00〜

・AT-X：10月8日から毎週水曜21:30〜

10月10日から毎週金曜9:30〜(リピート放送)

10月14日から毎週火曜15:30〜(リピート放送)

▼配信情報

配信開始：2025年10月5日(日)17時から

配信：ABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信

そのほか、各種配信サイトでも順次配信開始

https://anime-cinderellagray.com/onair/

▼スタッフ

原作：Cygames

漫画：久住太陽

脚本：杉浦理史

漫画企画構成：伊藤隼之介

(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)

監督：みうらたけひろ

シリーズ構成：金田一 士

キャラクターデザイン：福元陽介・佐々木啓悟・宮原拓也

総作画監督：福元陽介・工藤康平・郄田 晃・野村雅史・粼本さゆり

副監督：清水雄大

作画アクション監修：松本顕吾

色彩設計：岡崎菜々子

美術監督：狹田 修

3DCGディレクター：神谷宣幸

撮影監督：伏原あかね

編集：三嶋章紀

音響監督：郷 文裕貴

音楽：川井憲次

アニメーションプロデューサー：近松拓也

アニメーション制作：CygamesPictures

▼キャスト

オグリキャップ：高柳知葉

ベルノライト：瀬戸桃子

北原穣(きたはらじょう)：小西克幸

六平銀次郎(むさかぎんじろう)：大塚芳忠

フジマサマーチ：伊瀬茉莉也

ノルンエース：渋谷彩乃

ルディレモーノ：大地 葉

ミニーザレディ：井澤詩織

タマモクロス：大空直美

ヤエノムテキ：日原あゆみ

サクラチヨノオー：野口瑠璃子

メジロアルダン：会沢紗弥

スーパークリーク：優木かな

ディクタストライカ：花守ゆみり

シンボリルドルフ：田所あずさ

マルゼンスキー：Lynn

ミスターシービー：天海由梨奈

トニビアンカ：甲斐田裕子

オベイユアマスター：石上静香

ムーンライトルナシー：関根明良

ミシェルマイベイビー：高垣彩陽

エラズリープライド：富田美憂

●第2クールオープニング主題歌アーティスト：10-FEET

・公式サイト：https://anime-cinderellagray.com/

・公式X：https://x.com/umamusu_animeCG

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@anime_umamusume_cg

Ⓒ久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

Ⓒ Cygames, Inc.

■＜10-MOBA TOUR 2025 〜1000-FEET〜＞

11月20日(木) 神奈川・横浜1000CLUB

open18:00 / start19:00

前売り \5,000 (税別) ※ドリンク代別

席種：全自由

（問）SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/

11月26日(水) 愛知・名古屋DIAMOND HALL

open18:00 / start19:00

前売り \5,000 (税別) ※ドリンク代別

席種：全自由

（問）JAILHOUSE https://www.jailhouse.jp/

12月03(水)日(水) 大阪 GORILLA HALL

open18:00 / start19:00

前売り \5,000 (税別) ※ドリンク代別

席種：全自由

（問）サウンドクリエーター https://www.sound-c.co.jp/

■＜BADASS TOUR 2026＞

▼出演

G-FREAK FACTORY(群馬)

NUBO(神奈川)

ヤバイTシャツ屋さん(大阪)

10-FEET(京都)

オープニングアクト：カライドスコープ

※それぞれの地元＋沖縄で開催(全バンド出演)

▼スケジュール

1月06日(火) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター

open15:45 / start16:30

前売り \6,000 (税別) ※ドリンク代無し

席種：1F 自由／2F 指定

（問）シグナス 028-637-9999

1月09日(金) 神奈川・川崎CLUB CITTA’

open15:45 / start16:30

前売り \6,000 (税別) ※ドリンク代別

席種：1F 自由／2F 指定

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

1月22日(木) 大阪 GORILLA HALL

open15:45 / start16:30

前売り \6,000 (税別) ※ドリンク代別

席種：全自由

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

1月24日(土) 京都 KBSホール

open15:45 / start16:30

前売り \6,000 (税別) ※ドリンク代別

席種：全自由

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

4月18日(土) 沖縄 ミュージックタウン音市場

open15:45 / start16:30

前売り \6,000 (税別) ※ドリンク代別

席種：全自由

（問）キョードー西日本 0570-09-2424

