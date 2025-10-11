【べらぼう外伝】武士から戯作者に…義賊「自来也」を生み出した感和亭鬼武とは何者？

本業のかたわらに筆をとり、江戸の文芸文化を花開かせた戯作者たち。

その本業は様々であり、職業経験を創作に活かした者もいたことでしょう。

今回はそんな戯作者の一人・感和亭鬼武（かんわてい おにたけ）を紹介したいと思います。

果たして彼は何者なのでしょうか。

武士から戯作者へ

感和亭鬼武は宝暦10年（1760年）に誕生しました。

本名は前野曼七（まえの まんしち。又は前野曼助）、元は一橋家（御三卿の一）に仕える勘定方だったと言います。

また神道無念流剣術を使う文武両道の士でしたが、訳あって隠居。武士を辞めてしまいました。

隠居の理由が何であったのかは、よく分かっていません。隠居後は飯田町（千代田区）そして浅草へ移り住み、絵画と戯作を手がけるようになります。

絵画は谷文晁（たに ぶんちょう）、そして戯作は山東京伝（さんとう きょうでん）に学び、十返舎一九（じっぺんしゃ いっく）らと交流しました。

文化3年（1806年）には代表作となる『報仇奇談自来也説話（かたきうち きだんじらいやものがたり）』を出版します。

義賊・自来也とは

本作は自来也（じらいや）の二つ名で呼ばれる尾形周馬寛行（おがた しゅうまひろゆき）が、勇侶吉郎（いさみ ともきちろう）の仇討ちに助太刀する物語です。

自来也は仙人から学んだ蝦蟇の妖術を使って富める者から盗み、貧しい者たちへ分け与える義賊でした。

彼は盗みに入った屋敷の壁に「自来也（みずから来るなり）」と大書したことから、自来也の名で呼ばれています。

果たして仇敵・鹿野苑軍太夫（ろくやおん ぐんだゆう）との勝負はどうなるのでしょうか。

ちなみに自来也の二つ名を壁に大書するというモチーフは、沈俶『諧史』に登場する盗賊・我来也（がらいや）を元にしたと言います。

本作は蹄斎北馬（ていさい ほくば）の挿絵と相まって大ヒット。翌文化4年（1807年）には大坂で歌舞伎上演されるほどでした。

自来也から児雷也へ

悪党どもを懲らしめる児雷也。歌川国貞筆

かくして一躍有名になった感和亭鬼武ですが、どこから伝染されたのか梅毒を患い、文化15年（1818年）2月21日に59歳で世を去ります。

鬼武が生み出した自来也は大きな反響を呼び、天保10年（1839年）から明治元年（1868年）まで美図垣笑顔（みずがき えがお）が『児雷也豪傑譚（じらいやごうけつたん）』を連載しました（残念ながら未完）。

こちらも嘉永5年（1852年）に河竹黙阿弥（かわたけ もくあみ）が歌舞伎化し、また大正10年（1921年）には日本初の特撮映画「豪傑児雷也（監督：牧野省三）」など、永く愛され続けています。

『児雷也豪傑譚』主要人物

大蝦蟇に乗る児雷也。月岡芳年筆

児雷也の正体。肥後国の豪族で、越後妙高山で蝦蟇の妖術を修得する。綱手（つなで）児雷也の妻で、蛞蝓（ナメクジ）の妖術を使う。大蛇丸（おろちまる）児雷也の宿敵で、青柳池の大蛇から生まれた。蛇の妖術を使う。仙素道人（せんそどうじん）児雷也の師匠で妙高山に棲む。蝦蟇の妖術を授ける。

児雷也がカエル、綱手がナメクジ、そして大蛇丸がヘビ。この三角関係はいわゆる三すくみのモデルとなりました。

三すくみとは

カエルはナメクジより強いけど、ヘビが怖い。

ヘビはカエルより強いけど、ナメクジが怖い。

ナメクジはヘビより強いけど、カエルが怖い。

だからカエル・ヘビ・ナメクジが同時に出会うと、それぞれ怖くて三人とも動けなくなる……という慣用句です。

終わりに

今回は剣客・武士から戯作者となった感和亭鬼武について、その生涯をたどってきました。

彼が有名キャラクター「自来也（児雷也）」を生み出していたとは驚きですね。

梅毒で生命を落としたのは残念ですが、もし彼が健康だったら、どんな作品を生み出していたのでしょうか。

