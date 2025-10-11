BUMP OF CHICKENの新曲「I」が10月15日に配信リリースされることが決定した。

楽曲「I」は、現在放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のEDテーマとして書き下ろされた楽曲で、BUMP OF CHICKENにとって約1年ぶりの新曲となる。疾走感のあるサウンドの中で希望と焦燥が入り混じるBUMP OF CHICKENらしい仕上がり。なお、ジャケットは、『ヒロアカ』の主人公“デク”こと緑谷出久の鬼気迫る表情にクローズアップしたアートワークだ。

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』エンディング映像ノンクレジット版も公開となった。「I」に乗せて次々と場面が紡がれていくなど、『ヒロアカ』の物語の軌跡を辿るような細部までこだわり抜かれた映像だ。

■新曲「I」配信リリース

2025年10月15日(水)配信開始

事前予約リンク：https://bumpofchicken.lnk.to/boc_i

※Apple Music、Spotify、iTunes

※TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』EDテーマ

▶『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ED映像ノンクレジット版

https://youtu.be/K0v0lTbZnvM

■TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』

2025年10月4日(土)放送開始

毎週土曜夕方5:30

読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット

※一部地域を除く

▼スタッフ

原作：堀越耕平(集英社 ジャンプ コミックス刊)

総監督：長崎健司 監督：中山奈緒美 シリーズ構成・脚本：黒田洋介

キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳 音楽：林ゆうき

アニメーション制作：ボンズフィルム

オープニングテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ

エンディングテーマ：「I」BUMP OF CHICKEN

▼キャスト

緑谷出久：山下大輝 死柄木弔：内山昂輝

オールマイト：三宅健太 オール・フォー・ワン：大塚明夫・神谷浩史

・公式HP： https://heroaca.com/

・公式X： https://x.com/heroaca_anime

・公式Instagram： https://instagram.com/heroafa_insta

・公式TikTok： https://www.tiktok.com/@heroaca_anime

©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

■関連リンク

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルX

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルInstagram

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルTikTok

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルYouTubeチャンネル