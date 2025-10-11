「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）

巨人の杉内投手チーフコーチが試合後、先発の山崎が三回にボークとされた判定に疑問を呈した。

山崎は二回に筒香に先制ソロを被弾し、三回も蝦名の適時打で２点目を奪われた。なおも１死一塁で一塁けん制をした際にボークを取られ、マウンド上で納得がいかないというように首をひねった。その後、２死一、三塁で筒香に右翼線へ適時二塁打を浴び３点目を失った。

杉内コーチはボークの場面を振り返り「正直なにがボークかわからなかった。（山崎）伊織がボークを取られるのはシーズン中も一回もなかったんで。あれを一発でボークと言われちゃうと、ちょっと厳しい。シーズン中もあるのなら注意のしようもあるが」と困惑。「一発ボークなんでね。もう一回、映像を見ながら確認して。あそこで取るということは、多分どの審判が見てもボークと思うでしょうから。映像を見て確認します」と話した。

今季自己最多の１１勝を挙げた山崎はこれまで公式戦でボークを取られたことは一度もない。この日は６回５安打４失点だった。