エプソン販売は、家庭用プロジェクターの新ブランド「Lifestudio（ライフスタジオ）」から、「EF-61／EF-62」、「EF-71／EF-72」、「EH-LS670」の5機種8モデルを2025年10月23日より順次発売します。

エプソンの「Lifestudio（ライフスタジオ）」シリーズは、プロジェクターの認識を「スクリーンデバイス」から「ライフスタイルプロダクト」へと変えていくというコンセプトのもと、「あなたの生活を輝かせるための空間と時間を創り出す」という意味が込められた新ブランドです。

近年、若年層を中心にテレビを持たず、スマートフォンの映像をプロジェクターの大画面で楽しむスタイルが広がっています。こうしたライフスタイルの変化に対応し、設置性やデザイン性に優れ、使いやすさと高画質・高音質を兼ね備えたモデルをラインナップ。一人暮らしの部屋から家族のリビングまで、さまざまな空間に自然に馴染み、日常の中で気軽に映像を楽しめます。

持ち運べるコンパクトモデル

「EF-61／EF-62」は、小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトモデル。リビングや寝室など、持ち運んで自由に設置できます。

解像度はEF-61がフルHD、EF-62が4K（※）。本体カラーはEF-61がG（スモークアイスグリーン）とW（ホワイト）の2色、EF-62がB（ブラック）とN（ネイビー）の2色となります。

※4Kエンハンスメントテクノロジーによる4K相当の高画質。

Google TVを内蔵しているので、本体だけでネット動画などを再生可能。Sound by Boseテクノロジー搭載スピーカーにより高音質サウンドで楽しめます。

フット付きで壁や天井に自在に投写

「EF-71／EF-72」は、フット付きで角度調整も自在、壁や天井にも投写でき、リビングでも寝室でも家中どこでも快適に使えます。

解像度はEF-71がフルHD、EF-72が4K（※）。カラーは、EF-71が白、EF-72がオークとなります。

※4Kエンハンスメントテクノロジーによる4K相当の高画質。

「EF-72」は、プロジェクターとして利用しないときも間接照明として利用可能。オプションのスタンドと組み合わせることでスタンドライトとしても使えます。

↑間接照明としても使用可能。

テレビのように使える超短焦点プロジェクター

「EH-LS670」は、テレビを超える約120型の大画面を、投写距離わずか70cmで実現できる超短焦点プロジェクターです。解像度は4K（※）。カラーはホワイトとブラックの2色となります。

※4Kエンハンスメントテクノロジーによる4K相当の高画質。

超短焦点タイプなので、テレビ台に置くだけで設置完了。複雑な工事や配線は不要で、レコーダーやチューナーとの接続もスムーズに行え、初めてのプロジェクター導入でも安心して使えます。

3600lmの明るさで明るいリビングでもくっきり映像を投写。さらに4K相当の高精細映像とSound by Boseテクノロジー搭載の2.1chスピーカーによる迫力のサウンドで、映画・ライブ・ゲームを臨場感たっぷりに楽しめます。

エプソン 「Lifestudio」シリーズ（「EF-61／EF-62」「EF-71／EF-72」「EH-LS670」） 発売日：「EF-61／EF-62」「EF-71／EF-72」2025年10月23日、「EH-LS670」のみ2025年11月20日 オープンプライス

The post テレビレスの時代に新しい映像体験を！ エプソン新ブランド「ライフスタジオ」からプロジェクター5機種が登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.