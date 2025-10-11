ヴィニシウスが日本戦に向けてコメント

ブラジル代表は10月10日、韓国代表との国際親善試合で5-0の快勝を飾った。

スペイン1部レアル・マドリードのFWヴィニシウス・ジュニオールは1得点をマークし、攻撃陣の一角として存在感を発揮。日本戦を前に「僕たちは進化している」と代表チームの成長を話した。スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」が報じている。

ソウルのワールドカップスタジアムで行われたこの一戦では、チェルシーの18歳FWエステバン・ウィリアンとマドリードのFWロドリゴがそれぞれ2ゴールを記録。ヴィニシウスは試合終盤にダメ押しの5点目を奪った。ロドリゴをはじめに、周囲とのコンビネーションも光った。

アンチェロッティ監督との再会で、ヴィニシウスは「チームのプレーが前向きに進化していることを強調」。さらに、韓国戦の勝利は「2026年ワールドカップに向けた準備の一環」として、チームにとって大きな意味を持つと位置づけられた。チームにとっても「自信になる」一戦だった。

ヴィニシウスはアンチェロッティ体制で3試合に出場し、2ゴール1アシストを記録するなど、監督交代後も高水準のパフォーマンスを維持している。昨季までレアルで共闘したアンチェロッティの代表監督就任が、「チームのプレーを前向きに進化させている」とチームの変化を実感。「残された時間は非常に少ないので、できるだけ早く準備をしなければならない」とも話し、北中米W杯に向けてアップデートを重ねる。

そのなかで、守備面で大きな変化があったとヴィニシウスは話す。「元レアルのチームメイトであるカゼミーロが中盤により大きなバランスを与えている」と守備のキーマンである、MFカゼミーロや、DFエデル・ミリトンを名指しで称賛。安定感のある守備陣がチームを支えている。

そして、ヴィニシウスは日本代表戦を前に「僕たちは進化しているので、常に次の試合が最高でなければならない」と話し、韓国を5-0で破った勢いのまま、東京スタジアム(味の素スタジアム)に乗り込むことになりそうだ。