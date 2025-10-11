ラグビーのリーグワン２部・花園（旧近鉄）は１１日、本拠地の東大阪市花園ラグビー場で新入団選手の記者会見を行った。今オフの補強の目玉は、南アフリカ代表ＳＯのマニー・リボック。２０２３年Ｗ杯フランス大会優勝も経験している２８歳の司令塔は「チームが昇格するのを手助けできれば」と意気込み、「自分の強みはアタックの能力。システムの中で周りの選手を使っていく」とゲームメイクに自信を見せた。新入団８選手による会見の後、リボックの単独会見も行われるなど、クラブの期待の大きさが表れていた。

花園は昨季、２部２位でホーム＆アウェー方式の入替戦に出場も三重（旧ホンダ）に２連敗し、１シーズンでの１部復帰ならず。２季率いた向井昭吾ヘッドコーチは退任し、新たにＯＢの太田春樹監督が就任した。会見に同席した太田監督は、「変えるべきところは特にディフェンス。アグレッシブにラインスピードを上げるディフェンスを強化していく」と攻撃的な防御を掲げた。

昨季主力だった元オーストラリア代表コンビ、ＳＨウィル・ゲニアとＳＯクウェード・クーパーは共に現役を引退し、ともに花園のコーチに就任。今季はフッカーの上山黎哉と、新入団のニュージーランド代表ＣＴＢピーター・ウマガ・ジェンセンが共同主将を務める。

２７年Ｗ杯への南アフリカ代表争いもある中、日本の２部リーグでのプレーを選んだリボックは「（代表争いは）まず競争とは、とらえていない。互いにプッシュしあい、皆で成長する関係性。（花園の）チームのビジョン、目標を聞かせて頂いて、チャレンジしていくことで自分も成長できると思った」と力を込めた。世界有数の司令塔が花園を１部リーグへと、けん引する。

花園の新加入８選手は以下（前所属）。

プロップ 平野 翔平（埼玉）

ロック 牧野内 翔馬（愛知）

ロック キラン・マクドナルド（ニューカッスルファルコンズ）

ＮＯ８ ライノ・ピータース（グルノーブル）

ＳＨ 藤原 恵太（愛知）

ＳＯ マニー・リボック（ストーマーズ）

ＣＴＢ ピーター・ウマガ・ジェンセン（ハリケーンズ）

ＣＴＢ バーガー・オーデンダール（ノーサンプトン・セインツ）