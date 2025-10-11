◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ・ファーストステージ 第１戦 日本ハム２―０オリックス（１１日・エスコンＦ）

日本ハム・伊藤大海投手が先発して７回１１５球を投げて４安打、９奪三振、無失点で勝利投手となり、ソフトバンクが待つＣＳファイナルステージ進出王手に貢献した。

初回、２回と得点圏に走者を背負ったが、ともに三振を奪って無失点で切り抜けた。２回最後の広岡から４回先頭の中川まで５者連続で三振を奪うなど、９奪三振。４、５回もピンチを招いたが、要所を締める気迫の投球を展開。２点のリードを守り抜き、救援陣にバトンを渡した。

試合後は「１勝目を取れたというのはすごく大きいです。なんとか０点で抑えることができて良かったです。いつも通り過ごして、いつも通りのことをしようと思っていたのですが、ちょっと上出来でした。５回に先頭（宗）に四球を出した時ですかね。（郡司）裕也が近づいてきて『もうバテたんか』って言ってきたんで、そこでもう１回スイッチを入れて楽しんで投げました」と気合を入れ直してくれた郡司に感謝した。