白髪染めより、断然“こっち”かも！【上品ハイライト】もっと早くすれば良かったーッ♡

白髪をただ隠すより、なじませながら魅せる【上品ハイライト】が人気上昇中。細やかな筋感や柔らかな色の重なりが、表情をやさしく照らします。伸びても白髪が目立ちにくいのも嬉しいポイント。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、品よく華やぐ上品ハイライトをご紹介します。

極細ハイライトでつくる艶やかブラウンヘア

ブラウンヘアに、極細ハイライトを散らしたミディアムレイヤースタイル。中ほどから毛先にかけてしっかりカールさせることで、光が当たるたびに立体感が際立ちます。細い筋状のハイライトが動きを強調し、落ち着いたブラウンに柔らかな明るさをプラス。自然なツヤを引き出しながら上品に見せる、大人にぴったりのデザインです。

グレイブレンドでつくるこなれボブ

赤みを抑えた明るめベージュの外ハネボブ。毛先は外ハネ、トップにはニュアンスを加えてラフな質感に仕上げることで、抜け感がグッと増しています。白髪を隠すのではなく、自然になじませながら透明感を演出する、繊細なハイライト技術が光るスタイルです。

ホワイトハイライトで軽やかに見せるレイヤーボブ

明るめベージュをベースに、白髪ぼかしのホワイトハイライトを重ねたレイヤーボブ。毛束を内に入れて重ねることで、王道ボブのようにまとまりのあるシルエットに。動きが出すぎないエアリー感が上品で、柔らかな立体感を生み出します。明るさを取り入れたいけれど派手にはしたくない人にもおすすめです。

ベージュハイライトで楽しむ大人の余裕ヘア

まろやかなブラウンをベースに、ベージュハイライトを全体に織り交ぜたレイヤーボブ。細かな筋感が髪の流れを引き立て、自然光の下でさらりときらめきます。無理なくトーンアップできる、ナチュラル派にもぴったりのハイライトスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_litze.osaka様、@hair_by_keiko様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里