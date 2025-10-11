◇パCSファーストステージ第1戦 オリックス0―2日本ハム（2025年10月11日 エスコンF）

初戦を落としたオリックス・岸田監督は「接戦になるとは思っていましたけど、（日本ハム）伊藤投手に、さすがのピッチングをされました。なかなか打ち崩すのは大変でした」と、7回まで4安打無得点に封じられた相手先発右腕に脱帽した。

「状態とかデータはある程度見ながら」と振り返ったように、この日は、伊藤との今季対戦打率・500の宗を1番、同・462の太田を2番、同・462の中川を4番、同・600の西野を5番起用など相性重視のオーダーで先勝を狙った。

だが、あと一本が出なかった。0―0の2回2死一、二塁の先制機では、9番・広岡が空振り三振。0―1の4回2死満塁でも、広岡が遊ゴロに打ち取られた。0―2の5回には宗の四球、太田の左前打で無死一、二塁の絶好機をつくったものの、強攻策を選択した結果、紅林が遊ゴロ併殺に倒れ、攻めきれなかった。指揮官は「一気に波がこっちに来るかどうかのところで…つながったら一気に来るかなというところでしたけど」と紙一重の攻撃を悔しがった。

投げては、先発・山下が6回6安打2失点と粘投。1点でも取っていれば、試合の流れを変えることができたはずだったが…。右腕について指揮官は「良かったですよ、いいピッチングでした。なんとか粘って投げてくれました」と、その労をねぎらった。

オリックスは過去2度出場したCSファーストSで、いずれも日本ハムの前に敗退。12日の第2戦は、負けるか引き分けでも敗退が決まる。“3度目の正直”となるファーストS初突破へ、背水の一戦をエース・宮城に託す指揮官は「宮城らしくやってくれたら。思う存分、自分の力を発揮してくれたらいい。宮城はウチのエースなので、きっとやってくれると思います」と期待を寄せた上で、「もうやるだけ。勝たないと終わりなので」と必勝を期した。