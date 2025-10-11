「お腹冷やさないようにって 腹巻もらった ありがとう kiiちゃん」

【写真】香取慎吾がプレゼントされた「レトロ腹巻き」

10月8日、元SMAPの俳優で歌手の香取慎吾がX（旧ツイッター）に投稿した一枚の写真が、ファンの間で話題となった。

氷川きよしとの「あったかい」関係

香取が手にしていたのは、白地に青いライン、そして赤い文字で「はらまき」と書かれたシンプルな腹巻き。パッケージには「綿パイル」「抗菌防臭加工」「日本製」とあり、どこか懐かしい昭和テイストが漂う。

投稿を見たファンからは、

《シンプルに優しい。親戚の叔母さん的》

《気遣いができて優しすぎる》

《あったかいな！お腹も！心も！》

などの反応が相次いだ。

香取が「kiiちゃん」と呼ぶのは、歌手の氷川きよし。その後、氷川もインスタグラムを更新し、「夜は寒くなるから腹を冷やさないように。素晴らしい歌声とパフォーマンスをありがとうございました、横に並ばせていただき感謝」とコメントを添え、香取への“アンサー”を投稿した。

この「横に並ばせていただき感謝」という言葉は、10月7日に放送されたNHKの音楽番組『うたコン』での共演を指しているとみられる。

「この日の放送で2人は同じステージに立ち、それぞれのパフォーマンスを披露。氷川さんは抜群の歌唱力で魅了し、香取さんはエンターテイナーらしい表現力を見せました」（音楽雑誌編集者）

氷川と香取は、直近でも共演。6月24日に放送されたNHKの新番組『偏愛ミュージックサロン』では、香取が“サロンの主”としてホストを務め、岡崎体育がDJ進行を担当。初回ゲストの一人として登場したのが氷川だった。

「昭和52年生まれの二人。シンパシーを感じるのか軽妙なやり取りや、音楽に対する真摯なトークは仲睦まじく、放送後には“面白い”“時間が足りない”と拡大版を望む声が多く寄せられました」（前出、音楽雑誌編集者）

ブランド物でも特別な演出でもない、ただ「体を気づかう」という心のこもった贈りもの。ふたりのあたたかな関係性に、ほっこりだ。