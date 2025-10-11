【お笑いの日】太田光、生放送でぶっこむ「米倉涼子です」「広末涼子です」 さんま猛ツッコミ
TBS系大型特番『お笑いの日2025』（後2：00）が、11日に生放送。第一部のエンディングでは、明石家さんま＆太田光というレジェンドコンビがネタを披露した。太田が自己紹介ボケで、最後の最後で「私が米倉涼子です」とぶっこんだ。
【写真】「小さい頃から憧れていた」歌手との2ショットを公開した米倉涼子
さんまが慌ててツッコミながら「適当に切って！」とニヤリ。周りから「生放送だから！」と猛ツッコミが飛んでいた。
2人によるコンビ「古希還暦」は冒頭からやりたい放題。さんまが「コンビやから、名前だけでも覚えて帰ってもらって」と初々しくあいさつすると、太田が「もう、みんな知ってるでしょう？」とツッコミ。さんまが「新人の漫才師やねんから」と続けると、太田の自己紹介を見逃さず「お前、噛んだよな？」とツッコミ返し、太田が「緊張してるの！」と笑わせていた。
太田の自己紹介ボケは止まらず「広末涼子です」とぶっこむと、さんまが「また怒られるぞ。謝罪文書かされる。広末涼子いらない！」とすかさずツッコミを入れていた。さらに、終盤には『DOWNTOWN＋』にまつわるネタも入れ込むなど、ふんだんに盛り込んでいた。
■『お笑いの日2025』
総合司会：かまいたち、チョコレートプラネット
スペシャルサポーター：ジェシー、田中樹（SixTONES）
進行：田村真子（TBSアナウンサー）
スペシャルゲスト：明石家さんま、太田光
