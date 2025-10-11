試合前から話題をさらったのは、まさかの洗礼。日本人女子レスラーが靴でビールを一気飲みするオーストラリアの飲み会儀式“シューイ”に困惑。そのリアクションがX公式でも紹介され「これは可哀想」「何やらせてんだよ」爆笑混じりの同情を呼んだ。

【映像】日本人女子、履いてた靴でビール飲む“奇行”やり切る

オーストラリア・パースで行われたWWE「クラウン・ジュエル 2025」のキックオフ・イベントに、地元凱旋となるリア・リプリーと日本人スーパースター・イヨ・スカイが登場。オーストラリアの飲み会慣習として知られる、靴でビールを一気飲みする“シューイ”の洗礼を受けた。

イベントには多くの地元ファンが駆けつけ、ライバルから盟友タッグへと変貌したイヨ＆リアに熱い声援が飛ぶ。その中で始まったのが、靴にビールを注いで豪快に飲み干す伝統儀式“シューイ”のコーナーだった。

ホスト役を務めたオーストラリア出身のグレイソン・ウォーラーの先導で、イヨとリアも自らの靴にビールを注ぎ一気飲み。すでに経験のあるリアは腹をくくった笑顔で飲み干した一方、巻き込まれる形となったイヨは、まるで飲み会で上司の悪ふざけに困惑する新人のような表情を浮かべた。このシーンはWWE公式Xにも投稿され、大きな話題となった。

SNS上でも「イヨの顔ｗ」「何やらせてんだよ」「可哀想、イヨがオーストラリアの飲み会ルールに巻き込まれた」といったジョーク交じりのコメントや、靴で飲む文化への抵抗感から「吐きそう」「これはキツイ伝統だ」とカルチャーショックを示す声も多く寄せられた。

一方で「オージーたちのノリ最高！」と肯定的な意見や、「WWEがオーストラリアに来るたびに“シューイ”を知らないフリさせられてる」「オーストラリア人だってそんなにやらないよ」と冷静なツッコミも見られた。

なお、10月11日に開催される「クラウン・ジュエル」本戦では、イヨ＆リアの友情タッグが“カブキ・ウォリアーズ”ことアスカ＆カイリ・セインを迎え撃つ。前哨戦となったカイリとのシングル戦では、アスカの狡猾なアシストによってイヨがまさかの敗戦を喫したばかり。日本人同士の遺恨劇が、オーストラリアの大舞台でどのような結末を迎えるのか注目される。

