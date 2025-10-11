赤ちゃんの頃から大型犬たちと過ごしてきた男の子。６歳の誕生日を迎えるまでに彼らと積み上げてきた思い出の数々をまとめた様子は、記事執筆時点で66万回以上再生され、 Instagramで「見てるだけで幸せな気持ちになりまーす！」「幸せのお裾分けありがとう」「なんだか涙が出ました」などの声が寄せられました。

【動画：男の子が『赤ちゃんの頃から大型犬たちと過ごした』結果→6年後…素敵すぎる成長記録】

生まれた頃から大型犬たちと過ごしてきた男の子

Instagramアカウント「たまねぎ(@tamanegi.qoo.riku)」では、３匹のスタンダードプードルの皆さんと、彼らと深い絆を育む飼い主さんのお孫さんたちの様子が投稿されています。

飼い主さんのお孫さん（男の子）は、生まれた頃からスタンダードプードルファミリーと一緒に過ごしてきました。

愛情深いスタンダードプードルさんたちは、いつも隣に寄り添って見守ってくれていたといいます。

徐々に大きく成長していく男の子ですが、生まれた頃から見てきたわんこたちにとって、まだまだ小さな赤ちゃんという印象なのでしょう。隣に寄り添ったり、時には一緒に鼻の頭に鉛筆を乗せて遊んでみたり♪

愛情溢れる思い出がいっぱい！

一生懸命、小さな体で大きなわんこたちをお散歩してくれたこともあった男の子。疲れてハンモックでうたた寝してしまった時は、まるで男の子をあやすように、わんこがゆらゆらと前足でハンモックを揺らし、寝かしつけてくれたことも！

とても愛情深く、コミュニケーション能力も高いわんこたちは、男の子からキスの愛情表現をもらうと……

なんとキスのお返しをしてくれたのだとか！なんて素敵な愛情表現なのでしょう。幸せがギュッと詰め込まれたような光景です。

これからも成長が楽しみな男の子とわんちゃんズ

そんな男の子も今では６歳になり、すっかりお兄さんに！

スタンダードプードルファミリーの皆さんの中には、残念ながら他界してしまったわんこもいるそうですが、きっと愛情深く育て上げた男の子のすくすくと成長している姿を天国から見て、喜んでいることでしょう。

男の子が６歳になるまでのわんこたちとの思い出をまとめた様子は、 Instagramに投稿されると多くの人の注目を集め、記事執筆時点で66万回以上再生されています。

コメント欄には「見てるだけで幸せな気持ちになりまーす！」「幸せのお裾分けありがとう」「なんだか涙が出ました」といった声が寄せられ、多くの人をほっこり癒してくれました！

Instagramアカウント「たまねぎ」では、紹介したスタンダードプードルファミリーの皆さんと投稿者さまのお孫さんのやりとりが大人気！

現在は３匹のスタンダードプードルさんたちと一緒に過ごしているというお孫さんたち。お互いに愛情深く接している様子は、画面越しに見ているだけでも彼らの絆の美しさを感じることができるでしょう。

お孫さん、スタンダードプードルファミリーの皆さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「たまねぎ(@tamanegi.qoo.riku)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。