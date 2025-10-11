¡Ø²»¤ÎÌÄ¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¡Ù¤ÇÍ·¤Ö¸¤¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡Ù¤ò¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ë1Ëü¤¤¤¤¤Í½¸¤Þ¤ë¡Ö¿¿·õ¤Ê¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¸¤ÊÖ¤Ã¤Æー¡ª¡×
²»¤ÎÌÄ¤ë¤ª¼÷»Ê¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ö¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤µ¤ó¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç24Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø²»¤ÎÌÄ¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¡Ù¤ÇÍ·¤Ö¸¤¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡Ù¤ò¤¹¤ë¸÷·Ê¡Û
"²»¤ÎÌÄ¤ë¤ª¼÷»Ê¤Î¤ª¤â¤Á¤ã"¤ÇÍ·¤Ö¸¤
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@emmarinko¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¡Ö¥¨¥Þ¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¤³¤Î»þ¡¢¥¨¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï"²»¤ÎÌÄ¤ë¤ª¼÷»Ê¤Î¤ª¤â¤Á¤ã"¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¼ê¤Ë¤ª¤Æ¤Æ¤ò¾è¤»¤Æ¡Ø¥Ôー¥Ã¡Ä¥Ôー¥Ã¡Ä¡Ù¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë²»¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¡Ù¤ËÈ¿¶Á
¤½¤ÎÆ°¤¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥åー¥ë¤«¤Ä²Ä°¦¤¤¸÷·Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥¨¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¼÷»Ê¤«¤é²»¤ò½Ð¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¡ØÍ·¤Ü¤¦¡Ù¤ÈÌÔ¥¢¥Ôー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¨¥Þ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¡¢¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¡Ä·üÌ¿¤Ë¤ª¼÷»Ê¤µ¤ó¤ÎÁÉÀ¸¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¼÷»Ê¤µ¤ó¡¢À¸¤ÊÖ¤Ã¤Æー¡ª¡×¡Ö¤¨¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¡¤·¤Æ¤ë»þ¤Î´é£÷¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö´èÄ¥¤ìー¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¸«³Ø¥¬¥ÁÀª¤Î´Å¤¨¤óË·¤Ê½÷¤Î»Ò♡
2023Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¨¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¸«³Ø¤¬Âç¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥¿¥Õ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¥¨¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¤ÏÆü¡¹Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@emmarinko¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ayano
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£