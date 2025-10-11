弟くんに笑顔で抱っこされているチワワさん、お母さんに抱っこされると…？まさかの表情を捉えた光景は記事執筆時点で184万回を超えて表示されており、5.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：弟に抱っこされると笑顔になる犬→母がやってみると…差がありすぎる『表情の変化』】

弟くんに笑顔で抱っこされる犬

Xアカウント『@731ten』に投稿されたのは、チワワの「てん」くんのお姿。

弟くんに抱っこしてもらっていたというてんくんは、ニコニコと眩しいくらいの笑顔を浮かべてとっても嬉しそうにしていたのだそう。

母に抱っこされると…まさかの『表情の変化』が話題

何とも幸せそうで微笑ましい光景だったものの…なぜか、お母さんが抱っこすると、まさかの表情が激変してしまうというのです。

お母さんが抱っこすると、なぜか『寝たフリ』をしてやり過ごそうとするのだとか。

まさに『虚無』という言葉がぴったりな魂が抜けきった無気力な表情で、身体もだらんと脱力しきってしまうのだそう。

どこかアンニュイにも見える表情を浮かべながら、お母さんに抱っこしてもらうてんくんのお姿はあまりにもシュールで、多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「お母さんの時どうしたｗｗ」「安心と楽しいっていう感じなのかな」「そんな変わるｗｗ」など多くのコメントが寄せられています。

個性溢れるチワワの男の子♡

現在6歳のてんくんは、とっても個性豊かな男の子。お母さんの抱っこが嫌い…と言われているものの、もちろんお母さんのことは大好きで『安心しているのかも』という声も。

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすてんくんのお姿は、日々多くの人々に笑顔と癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@731ten」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。