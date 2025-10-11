【お笑いの日】太田光、チョコプラの前で「素人がSNSやるな！」 さんま追い打ち「そこは…」
TBS系大型特番『お笑いの日2025』（後2：00）が、11日に生放送。第一部のエンディングでは、明石家さんま＆太田光というレジェンドコンビがネタを披露した。総合司会のチョコレートプラネットがいる中で、太田が「素人がSNSやるな！」とぶっこみ、笑いを誘った。
【写真】これは怒られる…？野田＆キンタロー。による杉浦太陽＆辻希美夫妻
チョコプラが司会席から抗議する中、さんまがチョコプラのもとに駆け寄り「そこは『ワシやないかい！』や！」と注意するなど、2人ならではの空気で盛り上げていた。
■『お笑いの日2025』
総合司会：かまいたち、チョコレートプラネット
スペシャルサポーター：ジェシー、田中樹（SixTONES）
進行：田村真子（TBSアナウンサー）
スペシャルゲスト：明石家さんま、太田光
