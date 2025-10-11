「ＳＶリーグ女子、ＮＥＣ川崎３−０ＳＡＧＡ久光」（１１日、東急ドレッセとどろきアリーナ）

リーグ初戦が行われ、昨季準優勝のＮＥＣ川崎が３−０のストレートでＳＡＧＡ久光に完勝した。２０２１年の東京五輪で女子日本代表を率い、ＳＡＧＡ久光の指揮を１６−１７シーズン以来に執る中田久美監督は初陣を落とした。

第１セットはベンチ横の椅子に腰かけてじっくり戦況を見つめ、第２セットからは劣勢の中コートサイドに立って指示を出した。中田監督は「硬さもあったが完敗だった。リーグ戦は続くので修正するところは修正して、良かったところは維持して一丸になって戦いたい」と懸命に前を向いた。

東京五輪の正セッターで、昨年は海外でプレーした籾井あきが新加入し、この日は先発した。セットを連取され、第３セットからセッターを栄絵里香に、アウトサイドヒッターをサムディとストランツァリに替え、中盤まで優勢に進めたが逆転され、ストレート負けに終わった。

中田監督は「オフェンスの決定力が低いのが課題。籾井の足があまり動いておらず、スパイカーが打ち切れない悪循環があった。それを修正したかった」と振り返った。籾井に対して「やはり１年間のブランクがあると感じました。ただ、試合勘は試合で戻してくものなので、これからも積極的に使いたい」と奮起を促した。

昨シーズン３位からの巻き返しを目指す名門チーム。中田監督は「コンディショニングの問題だとか、いろいろ出てくると思う。しっかりと選手たちの体調、メンタルをサポートしながら、負けてもヘッドダウンしない、諦めないという気持ちで取り組んでいきます」と長丁場を見据えていた。