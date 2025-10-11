¡Ú±ºÏÂ¶¥ÇÏ¡Û¶âÂô¶¥ÇÏ¤Ø¤ÎÂç±«Èï³²»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡Ä»Ù±ç¶âÁí³Û487Ëü±ß¤ò´óÉí
¡¡ºë¶Ì¸©±ºÏÂ¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âç±«¤Ë¤è¤êÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¶âÂô¶¥ÇÏ¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢Áí³Û487Ëü5092±ß¤ò´óÉí¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Âç±«Èï³²¤Î¶âÂô¶¥ÇÏ¤Ë¸«Éñ¶â¡ÄÁ´¹ñ¸ø±Ä¶¥ÇÏ¼çºÅ¼Ô¶¨µÄ²ñ¤ÈNAR¤¬Â£Äè¡Ö¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡»Ù±ç¶â¤Ï¡¢9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂè6²ó±ºÏÂ¶¥ÇÏÂè5Æü¤ÎÂè9¥ì¡¼¥¹¤ò»Ù±ç¥ì¡¼¥¹¡Ö¶âÂô¶¥ÇÏÂç±«ºÒ³²Éü¶½»Ù±ç ÁÖ½©ÆÃÊÌ¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åö³º¥ì¡¼¥¹¤ÎÇäÆÀ¶â9659Ëü6300±ß¤Î5¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë482Ëü9815±ß¤òµò½Ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç±ºÏÂ¶¥ÇÏ¾ìÆâ¤Î°ÆÆâ½ê¤ª¤è¤Ó¸©»ºÉÊ¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Êç¶âÈ¢¤«¤é4Ëü5277±ß¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´óÉí¤·¤¿¡£±ºÏÂ¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£