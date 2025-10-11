當真あみ＆齋藤潤ら「TGC」登場 初々しいランウェイにMC悶絶「可愛らしい」【ストロベリームーン 余命半年の恋】
【モデルプレス＝2025/10/11】俳優の齋藤潤・當真あみ・池端杏慈・原因は自分にある。の吉澤要人が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演。映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」（10月17日公開）のスペシャルステージに登場した。
【写真】齋藤潤＆當真あみら「ストムンポーズ」で可愛さ全開
白を基調としたファッションで統一した一同。ステージトップでは、手で丸を作る「ストムン（ストロベリームーンの略称）ポーズ」を披露した。また、戻る際には當真と池端、齋藤と吉澤がそれぞれ手を繋いで観客にお手振り。会場は、和やかな雰囲気に包まれた。
トークコーナーにて、當真が「めちゃくちゃ手が震えていました」と緊張していたことを明かすと、MCのウエンツ瑛士は「チラチラ見てくるから『まだだよ』と（笑）」とステージトップから戻る際に視線を感じていたことを告白。また、吉澤は「フレッシュなみなさんと時間をともにできたことが嬉しい」と當真・齋藤・池端が10代であることを口に。すると突然、ウエンツが「素敵な声でありがとうございます」と吉澤の低音ボイスを絶賛。吉澤は照れた様子で微笑んだ。
ステージをあとにする際、4人は観客に向けて大きくお手振り。ウエンツは、初々しい4人の姿に思わず「可愛らしい」とつぶやいていた。
TikTokで話題を呼び、「令和イチ泣ける」と話題の芥川なお氏原作のベストセラー純愛小説を、『余命10年』や『いま、会いにゆきます』などを手掛けてきたレジェンド脚本家・岡田惠和氏と、『美しい彼』シリーズで若手実力派として注目を集める映画監督・酒井氏が、世代を跨いだ新鮮なタッグで実写化する。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツと宇垣美里。（modelpress編集部）
◆齋藤潤＆當真あみら「ストロベリームーン」キャスト登場
◆當真あみ主演「ストロベリームーン」
◆「TGC北九州」9回目の開催
