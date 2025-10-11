SUPER EIGHT丸山隆平「僕の本妻」愛用ベース紹介 公開イベントで筋肉チェックも
【モデルプレス＝2025/10/11】SUPER EIGHTの丸山隆平が11日、都内にて開催された音楽の体験型イベント「FENDER EXPERIENCE 2025」のステージに出演。愛用しているベースを紹介した。
【写真】丸山隆平、会場拍手の上腕二頭筋
ステージでは、丸山がFender Custom Shopのマスタービルダー・で楽器職人のデニス・ガルスカ氏にギターを公開オーダーする企画が行われた。丸山とデニス氏が登壇すると、まず丸山が楽器を始めたキッカケから語り始め、ジャズベースとプレシジョンベースを弾きながら両ベースの違いなどを観客に説明。イベントでは、丸山の愛用のプレシジョンベースが展示されているそうで「僕の本妻といいますか、一番最初にビンテージで買った楽器だったりします。説明書きがあるのでそちらに行って頂いたらわかると思います」など、‟本妻”という言葉を使って思い入れのあるベースが展示されていることを紹介した。
デニス氏にベースをオーダーする企画では、丸山はボディやネックの材料から指定。丸山が希望した木材は重みがあるそうで、デニス氏は「丸山さんの筋肉チェックをさせてください」とリクエスト。会場から歓声があがり、丸山は「ちょっと汗ばんでるけど、いい？」と会場を盛り上げてから、腕まくりをして二の腕で力こぶを作って見せた。するとか、会場からは大きな拍手が。デニス氏が「大丈夫です！」とOKサインを出すと、「よかった」と胸をなでおろした。
トークでは、丸山がデニス氏に「日本に来て何か食べましたか？」「焼き鳥、好きですか？」などと尋ねる場面も。丸山は、SUPER EIGHTの大倉忠義の父が創業した焼き鳥屋「鳥貴族」の名前をあげ「全メニューが同じ価格なんです。考えられないでしょ」「鳥貴族、ぜひ、行ってください」など「鳥貴族」をアピールし、会場から大きな笑いが起こった。（modelpress編集部）
◆丸山隆平、愛用ベース紹介「僕の本妻」
◆丸山隆平「鳥貴族」アピールも
