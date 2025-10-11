なえなの、美デコルテ際立つ着崩しファッションで魅力放出 アクセントのヘッドリボンが可愛い【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】タレントのなえなのが11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】なえなの、カーディガンずらしコーデで美肌際立つ
ブロンドヘアに合わせたハイトーンのコーディネートに身を包んだなえなの。シャギー素材のカーディガンを肩からずらした着崩しファッションで美しい肌とデコルテを披露した。そして、光沢感が可愛いヘッドリボンをオン。ガーリーな魅力を放出した。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
◆なえなの、素肌披露
◆「TGC北九州」9回目の開催
