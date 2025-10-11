佐藤晴美さんがオーディションのプロデューサーを務める番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ・毎週土曜14:30〜)が放送中。かつては自分も候補生の一人としてオーディションに参加し、その後『Flower』『E-girls』としてデビューした経験を持つ彼女は、プロデューサーという立場に挑戦する今、何を想うのか。全8回のインタビュー。

『ガルバト』プロデューサー、佐藤晴美の本音に迫る

LDH JAPAN企画のガールズ・グループ・プロジェクト『』で、プロデューサーを務める佐藤晴美さん。かつては自身も候補生の一人で、オーディションを経てデビュー。立場を変えてオーディションに挑む彼女は今、何を想うのか----。

現在30歳、16歳でデビューした晴美さんへ、これまでの芸能生活と新たなチャレンジであるプロデュース業への思いを語ってもらいました。

10年後、どんな自分になっていたいのか

----10年後のビジョンはありますか。

「10年後は、仲間が増えているイメージができています。今はひとりで奮闘することが多くて、もちろんどんな仕事も支えてくれている人たちがいて成り立ってるんですけど、例えばプロデューサーとしての葛藤は分けあえないものだし。だけど、今LDHにいる子たちとか、それこそガルバトの候補生の子たちとか、若いみんなが成長した時に、一緒に闘っていける仲間になっているんじゃないかな、と想像しちゃいますね。10年か、もっと先かわからないけど、もっと目線が近くなったところでみんなと会話することを夢見てる感じ」

----どんな自分になっていたいですか？

「たくさん経験を積んで、芯の強い女性になっていたいです。といっても、目指している人とか特にいなくて。あんまり先の目標って決めないタイプだし、10年後の自分の姿が全然浮かばないです(笑)。だって、10年前の私はまさかこんな未来があるなんて思っていなかったんですよ。だから、“どんな自分になっていたいか”を決めたくないのかも。ゴールは決めないけど、とにかくやりたいことに向かって真っ直ぐ頑張る人でありたい。そうしたら良い未来が自然とやってくるって思います。好きなことができて楽しんでてくれたらいいな。でもそれって、今とあんまり変わらないですね」

インタビューはこれで完結です。

撮影が行われたのはまだ暑さの残る季節、モデル業にオーディションと多忙なスケジュールの合間でも「自分のキャリアと向き合うインタビューってあんまりなかったから新鮮！」と、ハツラツとした様子で答えてくれました♡

「候補者の子も見るかもと思うと、ちょっと緊張する……」と少し不安そうな、でもプロデューサーらしいドンと構えた表情をされていて、このプロジェクトにかける想いが伝わってきました。

晴美さんと、候補生のみなさんの挑戦を、ぜひ一緒に見届けましょう！

◆佐藤晴美 /

さとうはるみ。1995年6月8日生まれ。山形県出身。2011年『VOCAL BATTLE AUDITION 3 〜For Girls〜』を経て『Flower』のメンバーとしてデビュー。『E-girls』の二代目リーダー。2021年1月よりソロ・アーティストとして活動スタート。173cmの長身でモデルとしても注目され、様々なファッション誌で活躍。また、女優としてドラマや映画にも出演するなどジャンルレスに活躍の場を広げている。オーディションのプロデューサーを務める番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ・毎週土曜14:30〜)が放送中。

◆ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION- ///

毎週土曜日14:30〜15:00日本テレビにて放送中。見逃し配信は、TVer/Hulu/日テレ無料にて番組放送後毎週土曜 15:00〜配信開始！本編では収まりきらなかった候補者たちの努力の軌跡や、プロデューサー佐藤晴美の赤裸々な想いなど、Hulu独占の未公開ドキュメントシーンを収録したHulu特別版を地上波放送後、毎週土曜15:00から配信。ガルバトをより深く、そして熱く応援していただけます！※Hulu特別版の一部映像を、LDH 公式YouTubeでもお楽しみいただけます。



◆「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」Hulu 特別版

8月23日(土)地上波放送後からHulu独占配信開始。毎週土曜15:00最新エピソード更新。



◆「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」YouTube版

毎週日曜正午最新エピソード更新。

＜黒カーディガンのコーデ＞

カーディガン \26,700、パンツ \25,960／ORR(HANA SHOWROOM)、ネックレス \50,680、ブレスレット \29,060(PORTRAIT REPORT)、パンプス \21,760(ROUGHNECK)／HANA KOREA

＜白トップスのコーデ＞

トップス \9,350、パンツ \11,660(ASURA)、ピアス \28,480、リングにしたイヤカフ \26,210、ブレスレット \27,280(PORTRAIT REPORT)／HANA KOREA



＜衣装に関する問い合わせ先＞

HANA KOREA：support@hana-korea.com

HANA SHOWROOM：hana.showroom@hana-korea.com

------------------

Model：Harumi Sato

Photographer：Yusuke Ikuta

Styling：Miki Sayama

Hair&Make-up：Yuina Iwata

------------------

