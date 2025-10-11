俳優の杉浦太陽（44）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。8月に第5子次女・夢空（ゆめあ）さんが誕生し、買って良かったベビーグッズを紹介する中で、おすすめの育児本について熱弁した。

動画では買って良かったベビーグッズとしてスワドル、スウィング、ベビーインベッドなどを紹介。サイズの違う哺乳瓶を探し回ったことを振り返りつつ、「奥が深いですよね、育児グッズって。僕が今日紹介して“これめっちゃいいよ”って言っても、その子によって合う合わないがあるから」と語った。

「18年育児していても育児本を読んで勉強になることはある」と杉浦。「育児書も進化してる」とし、おすすめの育児本として漫画で理解できるという「赤ちゃん大図鑑」を挙げた。番組プロデューサーに薦められたことを明かし、「めっちゃ勉強になるし、漫画で読みやすいので、ぜひ読んでみてください」と続けた。

「この漫画を読むとパパもめっちゃ興味湧くと思う」と熱弁。「我が子の今の状況を見ながら、この本を読むと答え合わせなのよ。なるほどなって。で、じゃあ来月どうなってる?みたいな。凄いワクワクしてくる本だったので、僕も（本の）帯書きたいくらいおすすめです」と笑った。