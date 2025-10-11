アンテシュクレのブラが進化！MEDEL監修の“前向きになれるピンク”が新登場

人気ランジェリーブランド「アンテシュクレ」から、待望の新色が登場♡「脇高ブラpremium」に加わるのは、バストサロン「MEDEL」オーナー・Asami氏が監修した特別な“ピンク”カラー。女性の心に寄り添い、前向きな気持ちを引き出すこの新色は、機能美とデザイン性を兼ね備えた大人のランジェリーとして注目を集めています。全国の店舗とオンラインで9月17日より発売スタート♪

アンテシュクレ×MEDELが贈る特別な“ピンクブラ”

国内最大級のサイズ展開で人気を誇る「脇高ブラpremium」に、Asami氏監修によるローズピンク（RPカラー）が登場。

“自分を優しく前向きに肯定できるきっかけを届けたい”という想いから誕生したカラーは、女性の内面の強さと柔らかさを表現しています。

このピンクは、女性ホルモンを活性化させるといわれる色彩効果を持ち、癒しや愛情を感じさせる特別な存在に。バストを包み込むたび、気持ちまで明るくなるような一枚です。

【RAVIJOUR】秋コレクションで叶える、大人のエレガンス♡

美バストと心地よさを叶える“脇高設計”ブラ

「脇高ブラpremium」は、キャッチしたバストを外に逃さない脇高設計で、長時間続くホールド感と美しいデコルテラインを実現。

インポートライクなレースデザインと高いフィット感で、“着け心地のよさと美しさ”の両立を叶えます。

さらに、同シリーズではブラジャーのほか、スタンダードショーツ、Tバックショーツ、サニタリーショーツもラインナップ。トータルコーディネートで、より華やかな印象に仕上がります♡

ラインナップ＆発売情報

ブラジャー

価格：4,620円（税込）

サイズ：B～Hカップ／アンダー60～75

スタンダードショーツ



価格：1,430円（税込）

サイズ：S～L

Tバックショーツ

価格：1,980円（税込）

サイズ：S～L

サニタリーショーツ



価格：1,980円（税込）

サイズ：S～L

※カラーによりサイズ展開が異なります。

発売日：2025年9月17日（水）

販売店舗：アンテシュクレ実店舗・公式オンラインショップ

Asami氏の想いを込めたインタビュー動画も公開中。ぜひYouTubeでチェックを♪

自分らしさを纏う、“前向きになれるピンク”をあなたに♡

心まで満たしてくれるようなアンテシュクレの新色「ローズピンク」は、毎日を少し前向きにしてくれる特別な存在。

MEDEL監修の繊細な色合いが、女性の美しさと自信を優しく引き出します。この秋は、“機能性×美しさ”を叶える脇高ブラpremiumで、自分らしさを纏うランジェリー体験をはじめてみませんか？