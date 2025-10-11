みなさんが掃除機を使って掃除をする頻度はどのくらいですか。マイボイスコム株式会社（東京都千代田区）が実施した「掃除機」に関する調査によると、6割強が「週1回以上」掃除をしていることがわかりました。



【グラフ】「掃除機で掃除をする頻度」を見る

調査は、同社のアンケートモニター1万1576人を対象として、2025年8月にインターネットで実施されました。



調査の結果、全体の85.0％が「掃除機で掃除をする」と回答。そのうち「週1回」は25.7％、「週2〜3回」は19.6％、「週4回以上」は16.1％など、あわせて6割強が「週1回以上掃除機で掃除をする」と回答し、「週4回以上」は、主にロボット掃除機を利用している人が3割弱見られました。



「所有している掃除機のタイプ」は、「スティッククリーナー、スティック型」（50.9％）、「キャニスター型・紙パック式」（39.6％）、「キャニスター型・サイクロン」（26.3％）となっています。



また、「掃除機の所有台数」については、「1台」（49.8％）が半数を占めた一方、複数台所有している人は、主にロボット掃除機を利用する比率が高いほか、一戸建ての2階建てや3階以上に住んでいる人でも高くなりました。



次に、「今後購入したい掃除機のタイプ」を尋ねたところ、「スティッククリーナー、スティック型」（49.6％）が最も多く、次いで「キャニスター型（従来のタイプ）・紙パック式」（20.4％）、「キャニスター型（従来のタイプ）・サイクロン」（18.2％）が続きました。



また、「今後、掃除機を購入する際に重視する点」については、「本体価格」（62.3%）、「吸引力」（51.9%）、「本体の大きさ・重さ」（44.0％）といった回答が上位に並びました。



主に『ダイソン』の掃除機を利用している人では、「吸引力」が1位で他の層より比率が高くなっているほか、『エコバックス』『エレクトロラックス』を利用している人では「本体のデザイン・色」、『アイロボット』『パナソニック』を利用している人では「メーカー・ブランド」の比率が高くなりました。



◇ ◇



【出典】

▽マイボイスコム（株）調べ