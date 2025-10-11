10µ¨¤Ö¤êÉüµ¢à½é¿Øá¤Ç¹õÀ±¤ÎSAGAµ×¸÷¡¦ÃæÅÄ´ÆÆÄ¡Ö´°ÇÔ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¡NECÀîºê3¡½0SAGAµ×¸÷¡Ê11Æü¡¢Àîºê»Ô¡¦ÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡10µ¨¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿SAGAµ×¸÷¤ÎÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤¬Å¨ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤¿à½é¿Øá¤Ï¡¢NECÀîºê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö³«ËëÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹Å¤µ¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢´°ÇÔ¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤«¤éÏ¢¼è¤òµö¤·¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï½ªÈ×¤ËÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤ÎÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥¢¥¿¥Ã¥¯¡ÊÁê¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ò¥ì¥·¡¼¥Ö¤·¤¿¸å¤Î¹¶·â¡Ë¤ò¡Ö²¿¤È¤«½¤Àµ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥³¡¼¥È¥µ¥¤¥É¤ËÎ©¤ÁÀ¼¤ò¤«¤é¤·¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óºßÇ¤»þ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ê¸½SV¥ê¡¼¥°¡Ë¤ò3ÅÙ¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò4ÅÙÀ©ÇÆ¡£¹õÀ±È¯¿Ê¤â¾ï¾¡¥Á¡¼¥à¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÆ»¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö½¤Àµ¤¹¤ë¤Ù¤ÉôÊ¬¤Ï½¤Àµ¤·¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤µ¤é¤ËÀºÅÙ¤ò¹â¤á°ì´Ý¤Ç¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£