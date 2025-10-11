インフルエンサーでモデルのなごみが10月11日、福岡・西日本総合展示場新館にて開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC KITAKYUSHU」に登場。スケスケのトップスに黒のインナーが露わな大胆スタイルでランウェイを艶っぽく闊歩した。

【映像】なごみの細すぎるウエスト（全身姿も）

「アミュプラザ小倉 STAGE」の「AS KNOW AS PINKY」ブロックに登場したなごみは、スケスケのトップスに黒のインナーが露わな大胆スタイルでランウェイをクールに闊歩。ランウェイの先端にたどり着くと、指を咥えながらウインク。大人な魅力でファンの視線を集めた。

この姿にファンは「なごみ可愛い」「セクシーだな」などの声が寄せられた他、なごみのスタイルの良さに「衝撃的にウエスト細い」と驚きのコメントも上がっていた。

なごみはZ世代から絶大な支持を得ているインフルエンサー。2024年3月、国立代々木競技場第一体育館で開催された「第38回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 SPRING/SUMMER」の中で、こーくんとの結婚を発表し世間を驚かせた。2025年2月に「なこなこチャンネル」としての活動を終了し、現在は個人での活動に専念している。

TGC地方興行最多9回目の開催を迎える、今回のTGC北九州のテーマは『Flourish』。ランウェイには齋藤飛鳥や生見愛瑠、シークレットゲストとして八木勇征が登場したほか、ライブゲストとしてFRUITS ZIPPER、FANTASTICS from EXILE TRIBE、ME:Iなどが登場。MCはウエンツ瑛士と宇垣美里が務めた。（「TGC 北九州 2025」/ABEMA SPECIALチャンネルより）

