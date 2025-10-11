藤原紀香 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の藤原紀香（54）が11日、自身のインスタグラムを更新。“ミャクミャクネイル”を公開した。

　大阪・関西万博閉幕まで残り2日となったこの日、「日本館」の名誉館長を務める藤原は「MyakMyak on my nails」とミャクミャクの柄をあしらったネイルを披露。

　「赤と青のコントラストに、光・生命・つながりのエネルギーを感じて　この小さな指先にも、未来へ続く想いを込めました Invisible energy, visible hope.Let’s keep shining till the finale!」とつづった。

　この投稿には「きゃ〜かわいい」「さすがだ」「さりげなく...ミャクミャクが キュートすぎます〜」「かわいい 合わせると丸い形になるのかな？」なとの反響が寄せられている。