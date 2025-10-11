藤原紀香、“ミャクミャクネイル”を披露 「きゃ〜かわいい」「キュートすぎます」と反響続々
俳優の藤原紀香（54）が11日、自身のインスタグラムを更新。“ミャクミャクネイル”を公開した。
【写真】「キュートすぎます」“ミャクミャクネイル”を披露した藤原紀香
大阪・関西万博閉幕まで残り2日となったこの日、「日本館」の名誉館長を務める藤原は「MyakMyak on my nails」とミャクミャクの柄をあしらったネイルを披露。
「赤と青のコントラストに、光・生命・つながりのエネルギーを感じて この小さな指先にも、未来へ続く想いを込めました Invisible energy, visible hope.Let’s keep shining till the finale!」とつづった。
この投稿には「きゃ〜かわいい」「さすがだ」「さりげなく...ミャクミャクが キュートすぎます〜」「かわいい 合わせると丸い形になるのかな？」なとの反響が寄せられている。
