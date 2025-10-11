◇バレーボール 大同生命SVリーグ NEC川崎3ー0SAGA久光（2025年10月11日 神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ）

昨季2位のNEC川崎がSAGA久光を3―0（25―18、25―22、25―23）のストレートで下し、開幕戦を勝利で飾った。12日にも同じ会場で第2戦が行われる。

日本代表エースのアウトサイドヒッター、佐藤淑乃（23）が12得点と躍動した。チームを開幕白星へと導き、「開幕戦ということで良いスタートが切れたと思う」と小さくうなずいた。

2セットを先取して迎えた勝負の第3セット。10―12のビハインドの場面でバックアタックを相手コートにたたき込むと、15―16ではきっちりとブロックアウトを奪って要所でチーム流れを引き寄せた。

昨季はプレーオフ決勝で大阪Mに敗れ、初代女王の座を目前で逃して悔し涙を流した。その後は日本代表のエースとしてネーションズリーグ（VNL）、世界選手権での4位に貢献。チームに戻って「優勝するためにチームを引っ張っていく」と、エースとしての覚悟を持って新シーズンへと挑んでいる。

開幕シリーズのチケットは全席完売となり、満員の中で開幕戦を勝利で飾った。「満員にしてくれて凄くうれしい。その分、注目度が上がると思う。自分たちのプレーで観客の方々を楽しませられたら」と決意を新たにした。