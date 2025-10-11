声優・青山吉能、金沢警察署の一日警察署長に就任 パトカー乗りパトロール「国を守りたい（笑）」
アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』（ぼざろ）後藤ひとり役の声優・青山吉能が11日、金沢警察署一日警察署長に就任した。令和７年神奈川県金沢警察署、安全・安心まちづくり旬間出陣式において一日警察署長を務め、委嘱式では警察官の制服に身を包んだ青山に対し、加治屋正仁金沢警察署長から「街の防犯意識を高める活動をお願いします」委嘱状が交付された。
【写真】ガチでパトカー乗る！制服姿でパトロール中の青山吉能
11日当日は雨天のため、当初予定していた泥亀公園での防犯キャンペーンは中止となったが、青山は、金沢警察署一日警察署長としての初仕事となる「安全・安心まちづくり宣言」を行い、相互の連携をより一層緊密にし、地域安全活動を目指すことを宣言。さらに「子どもの安全と安心」「特殊詐欺に絶対騙されない」「乗り物盗に気を付けよう」として、３つの「安全・安心のために大切なこと」についてコメントした。
また、制服を着た感想を聞かれると「制服に袖を通して背筋が伸びる感じがしています。国を守りたい（笑）と思いました」と語り、金沢区民の方に対しては「SNSは楽しい身近なツールですが、騙そうという悪意のある場合もあるので、私も皆さんも気を付けていただきたいと思いました」と呼びかけ。
その他にもパトカーに乗車して金沢区内のパトロールを行い、最後に一日の感謝状を受け取り、一日警察署長の任務を無事終えることができた。
【写真】ガチでパトカー乗る！制服姿でパトロール中の青山吉能
11日当日は雨天のため、当初予定していた泥亀公園での防犯キャンペーンは中止となったが、青山は、金沢警察署一日警察署長としての初仕事となる「安全・安心まちづくり宣言」を行い、相互の連携をより一層緊密にし、地域安全活動を目指すことを宣言。さらに「子どもの安全と安心」「特殊詐欺に絶対騙されない」「乗り物盗に気を付けよう」として、３つの「安全・安心のために大切なこと」についてコメントした。
その他にもパトカーに乗車して金沢区内のパトロールを行い、最後に一日の感謝状を受け取り、一日警察署長の任務を無事終えることができた。