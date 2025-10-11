きゃりーぱみゅぱみゅ（32）が11日、インスタグラムを更新。子どもの1歳の誕生日を祝福した。

きゃりーは「To my sweet baby，happy birthday 1歳になったね。おめでとう」と書き出し、小指に指輪をはめた小さな手の写真を添えた。

続けて「今回のワンマンライブ「dreamin dreamin」は、我が子が産まれてくるまでに見た“楽しい夢”と“悲しい夢”をテーマに込めました」と明かした。

そして「ママになるというワクワクから一転、毎日がハラハラとドキドキの連続で、感情のジェットコースターのような日々でした。流産を告げられたこと。その日の夜にもライブをしたこと。手術を決めた日に、奇跡的に心臓が動いていたこと」と振り返った。

続けて「不安を隠しながら、それでもステージに立ち続けたこと。初めての妊娠で、切迫流産・切迫早産となり、毎日が祈りのような時間でした。それでも私の元に無事に生まれてきてくれて、本当に本当にありがとう。大好きだよ」と打ち明けた。

そして「何度も不安で眠れない夜を越えて、信じて、祈って、ようやく出会えた小さな命。あの頃の希望と不安、涙と祈りを、『dreamin dreamin』で音にできたらと思っています」とつづり、「会場でお待ちしています」と呼びかけた。