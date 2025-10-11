¡Ú¥»£Ã£Ó¡Û£Ä£å£Î£Á¤¬Åû¹á²ÅÃÒ¤Î£²È¯£³ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Çµð¿Í¤ËÀè¾¡¡¡»°±º´ÆÆÄ¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤Î¼Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Ä£å£Î£Á¤¬µð¿Í¤ËÀè¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤Î¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥»¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£±Àï£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï£Ä£å£Î£Á¤Î£´ÈÖ¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤¬£´°ÂÂÇ£²ËÜÎÝÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ÈÂçÇúÈ¯¡££¶¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
àÅ·Å¨á¤Î±¦ÏÓ¡¦»³ºê¤ò£¶²ó£´¼ºÅÀ¤È¹¶Î¬¡£°ìÊý¡¢£Ä£å£Î£ÁÀèÈ¯¡¦¥±¥¤¤Ï£·²ó£²°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Èµð¿ÍÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÅû¹á¤Ï¡Ë¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥±¥¤¤Ï¡Ëµå¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É£·²ó¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÅêÂÇ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£