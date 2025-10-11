『あんさんぶるスターズ！！』より、春川 宙「Smiling Flower’s Season!」が配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの春川 宙「Smiling Flower’s Season!」がフルサイズで一斉配信となった。
冬のような厳しい社会で生きる人たちへ春という笑顔を自ら届けに行く宙の楽曲に乞うご期待！●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-
春川 宙 (CV：山本 和臣)
「Smiling Flower’s Season!」
作詞：松井 洋平
作曲 / 編曲：佐々木 裕
＜収録内容＞
01.Smiling Flower’s Season!
02.Smiling Flower’s Season! (Instrumental)
歌：春川 宙 (CV：山本 和臣)
配信リンクはこちら
https://bio.to/UmrkgR
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/