2025Ç¯2·î¤ËTBS¤òÂà¿¦¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÃÆ£¥·¥ë¥Ó¥¢¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬2025Ç¯10·î7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£TBS»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÛÆÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¡¦¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆ²ÎÓæÆÂÀÁª¼ê¡£
¡ÖÆ±´ü¤Î¤¨¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡×
25Ç¯4·î¤ËÂè4»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆ±´ü¤Î¤¨¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Öµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤ªÃã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ö#ÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¡×¡Ö#²ñ¤¦¤ÈÏÃ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö#»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¸¤¤¿§¤ÎÄ¹Âµ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤ÈÀÄ¤¤¥Ü¥È¥à¤òÃåÍÑ¡£ÛÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Çò¤Î¥ì¡¼¥¹Ä´¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£ËñÅÄ¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤Ë¤½¤Ã¤È¿¨¤ì¡¢´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¡×¡Ö¥·¥ë¥Ó¥¢¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£