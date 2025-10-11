「ルルルン」から紅茶の香りが数量限定で登場中。朝から優雅なビュー″ティー″タイムを過ごせそう

Dr.ルルルンは、2025年10月6日から「プレミアムルルルン 紅茶（イングリッシュブレックファーストの香り）」を販売しています。

紅茶のパワーで、ゆらぎがちな秋のお肌にアプローチ

今回登場したのは、忙しい朝もまるで紅茶を飲んでいるかのように爽やかな気持ちで迎えられる「イングリッシュブレックファーストティーの香り」のフェイスマスクです。

アッサム由来の茶葉から抽出した「紅茶エキス（チャ葉エキス）」が、ゆらぎがちな秋の肌を整えてくれます。さらに「炭酸ショウガエキス（ショウガ根エキス）」でキメを整え、ふっくらとしたやわらかな肌へ。

また、"健康な22歳の皮脂"を再現した「L22*」と呼ばれる保湿成分や、乾燥によるくすみやシミの原因となる夏の紫外線ダメージによる肌荒れを防ぐハリ・ツヤ成分も配合されています。

朝、一杯の紅茶を飲んで頭をすっきりさせるように、スキンケアしながらリフレッシュ＆リラックスの時間を過ごせそうですね。

7枚入り×3袋で、価格は1650円。

全国のバラエティストアとルルルン公式オンラインストアで販売中です。

「プレミアムルルルン 紅茶（イングリッシュブレックファーストの香り）」は数量限定。商品の詳細は公式サイトで確認できます。

*トリ脂肪酸（C18-36）グリセリル、トリ脂肪酸（C12-18）グリセリル、ホホバエステル、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、トコフェロール

※価格は税込です。

