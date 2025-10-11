波瑠、川栄李奈出演のＴＢＳドラマ「フェイクマミー」が１０日にスタートした。

東大工学部卒、大手商社エリートの花村薫（波瑠）は、働く母親を優先出世させた会社戦略に納得いかずに退社。再就職に苦戦している中、薫を不採用にした「ＲＡＩＮＢＯＷＬＡＢ」社長の日高茉海恵（川栄李奈）に世間に非公表にしている娘日高いろは（池村碧彩）の家庭教師を超高額で依頼されるストーリーが展開された。

気難しい娘いろはの天才的な才能を見抜き、社長業の事情で娘の名門小学校・柳和学園の「お受験」を諦めかけた茉海恵に代わり、薫が母親に成りすまして同行したが…。

次回予告では、ママ友や保護者会のママ軍団が登場。

夫が文部科学大臣で保護者会のトップに君臨するボスママ九条玲香（野呂佳代）や、園田美羽（橋本マナミ）、白河詩織（中田クルミ）。初めてのママ友本橋さゆり（田中みな実）の姿も。

ネットでも話題となり「野呂佳代さんのボス感さすが」「今後のキャスト陣がアツくてｗ」「野呂佳代さんきた！お受験ママ感半端ない」「野呂佳代のボスママ感凄かったな」「こういう怖い先輩ママいる」「次回予告に野呂佳代でてきたからこれは間違いない」「田中みな実ママと野呂佳代ママ強そう過ぎる」「絶対面白い」「野呂佳代のボスママすごい迫力ｗめちゃ楽しみ」「次週予告の一瞬の野呂佳代、最強すぎる！」「田中みな実おる！」「田中みな実も絶対裏切るやつだ」と反応する投稿が集まっている。